Agora wstrzymuje integrację "Gazety Wyborczej" i Gazeta.pl. To efekt wewnętrznych sporów

Zarząd Agory wydał oświadczenie. "Integracja zakłada wzmocnienie Wyborcza.pl i Gazeta.pl na konkurencyjnym rynku internetowym. Jej głównymi celami są zwiększenie liczby subskrybentów Wyborcza.pl dzięki lepszemu wykorzystaniu zasięgu bezpłatnego portalu Gazeta.pl, poprawa współpracy redakcyjnej, a tym samym ograniczenie wewnętrznej konkurencji o uwagę użytkowników oraz stworzenie wspólnej oferty reklamowej" – czytamy w komunikacie, który opublikował serwis wirtualnemedia.pl.

Połączeniu "GW" z portalem Gazeta.pl sprzeciwiała się redakcja "Wyborczej", która wskazywała, że integracja doprowadzi do ograniczenia niezależności dziennika i wpłynie negatywnie na jego jakość.

"Szukamy najlepszego rozwiązania"

"Emocje, które towarzyszą ogłoszeniu integracji, dotyczą przede wszystkim kwestii kompetencyjnych, tj. tego, kto i w jakim trybie powinien podejmować decyzje dotyczące struktury organizacyjnej oraz decyzje personalne na stanowiskach poza redakcjami. Redakcja poczuła się w tym procesie pominięta. Naszym priorytetem jest rozwiązanie sporu wewnątrz firmy i przystąpienie do rozmów z redakcją o przyszłości „Gazety Wyborczej". Do czasu zakończenia tych rozmów wstrzymujemy proces integracji na obecnym etapie. Wszystkich pracowników Agory zapewniamy, że szukamy rozwiązania, które będzie najlepsze dla całej firmy - zapewnił" – wskazuje zarząd Agory.

Oświadczenie "Gazety Wyborczej"

"GW" przedstawia swoje spojrzenie na pomysł integracji z portalem Gazeta.pl. "Zawsze byliśmy i jesteśmy gotowi rozmawiać o mądrych rozwiązaniach, które wzmocnią opartą na subskrypcjach przyszłość „Wyborczej”. To my „przynieśliśmy” Agorze ten nowy model, bo jego sercem jest niezależne dziennikarstwo. Dlatego za jego rozwój i bezpieczeństwo muszą wziąć odpowiedzialność osoby, które to rozumieją i doceniają to, co już osiągnęliśmy. Oczekujemy, że Zarząd siądzie z nami do stołu i naprawi swój błąd, którym było podejmowanie decyzji o sprawach „Wyborczej” bez naszego udziału" – podkreślono w piątek w południe w oświadczeniu opublikowanym na profilach „Gazety Wyborczej”. -

W oświadczeniu powtórzono żądania, które skierowano do zarządu Agory w zeszłym tygodniu. Zespół „GW” domaga się „RESETU dotychczasowych działań i decyzji podjętych bez jakichkolwiek rozmów z redakcją ‘Wyborczej’: z pominięciem doświadczenia jej dziennikarskiego zespołu oraz cyfrowych kompetencji”.

Czytaj też:

Trwają prace nad zakazem promocji działań środowisk LGBTCzytaj też:

Ks. Bortkiewicz: Instytucje UE inicjują albo już toczą wojnę religijną