Morawiecki uhonorowany. "Jeśli mogę go nosić - to tylko jako skromny żołnierz tamtych czasów"

Premier Mateusz Morawiecki został dziś we Wrocławiu uhonorowany Srebrnym Krzyżem Solidarności Walczącej. Do przyznania mu tego wyróżnienia szef rządu odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Mamy możliwość realizacji tego marzenia"

"Nam Polakom nigdy nie brakowało wiary w to, że możemy być realną siłą na arenie dziejów. Ale dzisiaj oprócz tej wiary mamy też narzędzia i możliwość realizacji naszego wielkiego marzenia. Jesteśmy bliżej tego celu także dzięki dziedzictwu Solidarności Walczącej" – napisał na Facebooku Morawiecki.

W dalszej części swojego wpisu premier nawiązał do swojego ojca, śp. Kornela Morawieckiego. Przywołał jego cytat pochodzący z 1980 roku, w którym tak pisał o tym "nadrzędnym celu i kierunku poszukiwań lepszego świata": "Wolna demokratyczna Polska, ale też Polska sprawiedliwa, która zapewnia właściwie miejsce każdemu obywatelowi do rozwoju, do realizacji. Polska, która uczy się też współpracy pomiędzy sobą, bo tego nam na pewno brakuje."

"Jestem z niego dumny"

Premier Morawiecki stwierdził, że "stowarzyszenie Solidarności Walczącej ma szansę przyczynić się do tego, by ludzie dobrej woli, których przecież jest więcej w Polsce, byli zaczynem integracji i walki o idee solidarności, solidaryzmu i sprawiedliwej Polski w nadchodzących dekadach". "I tego nam wszystkim życzę" – dodał.

Kończąc swój wpis Mateusz Morawiecki podziękował za otrzymany dziś Krzyż i podkreślił, że jest z niego bardzo dumny. "Jeśli mogę go nosić - to tylko jako skromny żołnierz tamtych czasów" – napisał szef rządu.

