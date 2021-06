Ireneusz Raś powołał nowe stowarzyszenie. "Chcemy budować program"

W środę potwierdzona została oficjalnie informacja o tym, że wyrzucony wcześniej z PO poseł Ireneusz Raś dołączył do PSL. Teraz polityk poinformował o powołaniu nowego stowarzyszenia.

"Tak! Polska"

– Stowarzyszenie nazywa się „Tak! Polska”. Chcemy nie tylko uczestniczyć w działaniach stricte, z których Polacy dzisiaj nie są zadowoleni, czyli takich politycznych, które polegają na tych machinacjach cały czas, kto dokręci kogo, ale chcemy budować program – mówił Ireneusz Raś podczas konferencji prasowej.

W konferencji Rasia uczestniczył również szef ludowców. Polityk podkreślił, że powstało stowarzyszenie, dla którego tradycja i kultura chrześcijańska są podstawą. Wskazał jednocześnie, że ważne pozostają dla nie go takie kwestie jak modernizacja państwa polskiego, upodmiotowienie obywateli, decentralizacja czy samorządność. – I jedno, i drugie można połączyć. Tradycja nie stoi w sprzeczności z nowoczesnością. Bez tradycji nie ma przyszłości– mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie.

Kolejny poseł dołączy do Koalicji Polskiej?

Poseł KP Władysław Teofil Bartoszewski ujawnił, że do Koalicji dołączy wkrótce kolejny poseł. Bartoszewski mówi, że PSL prowadzi obecnie rozmowy z grupą ok. 25 posłów ws. ewentualnych transferów politycznych. To głównie konserwatyści z PO, ale nie tylko.

"To też ludzie z PiS-u, również posłowie od Jarosława Gowina. Jest cała grupa ludzi, którzy patrzą na swoje szanse znalezienia się na miejscach biorących na listach wyborczych. Oczywiście nie jesteśmy jedyną partią, która się rozgląda w tej kwestii. To samo robi np. pan Ziobro" – wskazuje poseł

Czytaj też:

Ciekawy wynik PO i Hołowni. "Są na siebie skazani"Czytaj też:

PSL nie chce Gowina? "Ten pociąg już odjechał"