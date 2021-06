Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyje pięć osób, w tym troje dzieci

Do tragicznego wypadku doszło około południa w miejscowości Elżbietów w powiecie sochaczewskim. Zderzyły się dwa pojazdy: osobowy i ciężarowy.

Wśród ofiar śmiertelnych są dzieci

– Autem osobowym podróżowało pięć osób: dwoje dorosłych oraz trójka dzieci. Natomiast ciężarowym tylko kierowca. Niestety, w wyniku tego zdarzenia, wszystkie pięć osób podróżujące osobówką poniosły śmierć na miejscu – powiedział w rozmowie z TVN Warszawa Rafał Krupa, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie.

Do zdarzenia doszło na drodze lokalnej łączącej drogę krajową numer 50 z DK 92 – to trasa z Sochaczewa do Szymanowa.

Zginęli na miejscu

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca pojazdem osobowym, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu pojazdem ciężarowym, który poruszał się drogą z pierwszeństwem. Doszło do zderzenia pojazdów. Niestety śmierć na miejscu poniosły wszystkie osoby podróżujące autem osobowym. Strażacy na miejscu wycinali te osoby z pojazdu, ponieważ zostały one zakleszczone – poinformowała redakcję TVN Warszawa Aleksandra Calik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Jak dodała policjantka, na miejscu wypadku funkcjonariusze prowadzą czynności zmierzające do ustalenia przyczyn i okoliczności tego zdarzenia. W drodze jest również prokurator.