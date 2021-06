Powraca sprawa byłego senatora PiS, który miał ciągnąć psa za samochodem

O sprawie informował 1 kwietnia dziennikarz Radia ZET Maciej Bąk. "Waldemar B., były senator PiS zatrzymany w sprawie znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem" – podał. Tożsamość zatrzymanego mężczyzny potwierdziły też lokalne media w rozmowie z rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyną Wawryniuk.

Drastyczne nagranie

Waldemar B. miał przywiązać psa do haka samochodu, a następnie ruszyć pojazdem i ciągnąć zwierzę za sobą. Zwierzę zmarło. Nagranie na którym widać jak polityk znęca się nad psem policji przekazał kierowca, który był świadkiem wydarzenia.

Na posesji polityka odnaleziono zwłoki psa, które przekazano służbom do badań sekcyjnych. Wyniki badań wskazują, że zwierzę zginęło w wyniku obrażeń, jakie poniosło po tym, jak przywiązano je do samochodu. Nie wiadomo jednak czy to zwłoki psa, którego widać na nagraniu. Waldemar B. usłyszał już zarzuty, polityk zaprzecza jednak, by znęcał się na zwierzętami.

Teraz rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk przekazała portalowi polsatnews.pl, że ws. byłego do sądu skierowany został akt oskarżenia. Przypomnijmy, że w kwietniu sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o miesiąc tymczasowego aresztu.

Wściekłość mieszkańców Kościerzyny

Jak relacjonował dziennik "Fakt", mieszkańcy Kościerzyny są wściekli na polityka. Z informacji "Faktu" wynika, że Waldemar B. nie był lubiany przez sąsiadów już wcześniej, z powodu informacji, że w przeszłości maltretował swoją żonę.

– Ludzie go zlinczują – mówi dziennikowi jedna z mieszkanek Kościerzyny.

– On już nie ma wejścia na kościerski rynek, wszyscy pluną na niego. To niby osoba pobożna, chodzi do kościoła, a robi takie rzeczy. Nic nie usprawiedliwia takiego zachowania. Mam nadzieje, że zostanie surowo ukarany – dodaje kobieta.

Po doniesieniach medialnych dot. zabicia psa przez Waldemara B. mieszkańcy rozpoczęli też zbiórkę pieniędzy na rzecz schroniska dla zwierząt w Kościerzynie, gdzie trafił jeden z psów należących do polityk.

