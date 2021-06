Czy PiS zaczyna gnić? Dziś kolejny odcinek "Polska Do Rzeczy"

W poprzednim programie Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz rozmawiali m.in. o liście dyplomaty USA ws. ustawy reprywatyzacyjnej i mienia żydowskiego. – To jest rzecz niewyobrażalna, że taki - przepraszam za wyrażenie - pętak się tutaj szarogęsi. Mądrzy się na Twitterze. Akurat Twitter jest idealnym wykrywaczem idiotów (...) Niech się dalej tam mądrzy, ale wysyłanie w tym tonie pouczeń do szefa parlamentu o tym "czego my Amerykanie oczekujemy", co wolno Polakom w swoim parlamencie procedować, a czego nie wolno to jest po prostu bezczelność niewiarygodna – ocenił Rafał Ziemkiewicz.