"Mam dobrą wiadomość". Kaczyński: Mamy z powrotem 230 posłów

Na dzisiejszej konferencji wystąpili Jarosław Kaczyński, Adam Bielan oraz Lech Kołakowski, który ponownie zdecydował się zasilić PiS.

– Mam dobrą wiadomość. Przed chwilą pisano, w ostatnich dniach, że nasz klub ma już poniżej 230 posłów. Od tej chwili można powiedzieć, że ma z powrotem 230. Sądzę, że niedługo będzie miał więcej. Poseł Lech Kołakowski przechodzi z powrotem do naszego klubu. Co prawda już jako przedstawiciel Partii Republikańskiej, ale przechodzi z powodów merytorycznych. Zabiegał o pewne sprawy dla polskiego rolnictwa, na pewno będzie o nich mówił, bardzo ważne i postanowiliśmy, że te postulaty są naprawdę warte nie tylko zastanowienia, ale także przyjęcia i to jest ta merytoryczna płaszczyzna naszego porozumienia i ta nasza bardzo długa, wspólna droga, bo my z panem posłem, z kolegą Lechem, znamy się już dobrze przeszło 30 lat i przez cały czas szliśmy razem. Nawet w rodzinach zdarzają się takie momenty trudniejsze i mijają zwykle, jeśli to dobra rodzina, a nasza formacja jest dobrą rodziną. Tak że bardzo dziękuję za tę decyzję, za te lata wspólnej drogi i to jest to, co chciałem państw przekazać – mówił Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej.

Poparcie dla Polskiego Ładu

Głos następnie zabrał Adam Bielan z Partii Republikańskiej. – Nasze środowisko wspiera Polski Ład. Współtworzyliśmy ten dokument, zgłaszaliśmy postulaty. Lech Kołakowski dołącza do nas, do Partii Republikańskiej i tym samym dla klubu Zjednoczonej Prawicy. Nie chcemy być obozem ciepłej wody w kranie, chcemy zmieniać Polskę. Od dawna rozmawialiśmy też o postulatach dot. rolnictwa i cieszymy się, że uwzględnione zostały postulaty pana Kołakowskiego, który do nas dołącza – mówił.

Adam Bielan zaapelował również do posłów PiS, którzy ostatnio opuścili Zjednoczoną Prawicę, aby powrócili do formacji. Poseł podkreślał, że potrzebę stabilnej większości sejmowej.

Kołakowski podkreślił, że rolnictwo jest podstawą polskiej gospodarki. – Polski Ład ma zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne polskiej wsi – mówił. Poseł podkreślił, że rząd PiS wychodzi na przeciw oczekiwaniom polskich rolników.

Następnie podczas konferencji nastąpiło podpisanie deklaracji poparcia dla Polskiego Ładu przez Adama Bielana. – Bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo się cieszę – stwierdził Jarosław Kaczyński.

