Rada Krajowa PO z Tuskiem. Budka: Dużo pozytywnych rzeczy się wydarzy

W sobotę odbędzie się Rada Krajowa PO, na której Donald Tusk ma ogłosić swój powrót do krajowej polityki. Na razie nie wiadomo, jaka będzie rola byłego premiera. Według nieoficjalnych informacji Tusk może zostać wiceprzewodniczącym Platformy. Rękawicę chce mu rzucić Rafał Trzaskowski.

Wczoraj odbyło się wielogodzinne spotkanie Borysa Budki, Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska, ale podczas niego nie doszło do porozumienia. Po rozmowach Tusk udał się na lampkę wina do modnej warszawskiej knajpy. Znaczna część polityków PO ma mieć żal do Borysa Budki za to, że ukrywał swoje plany dotyczące rezygnacji z funkcji szefa partii oraz nie informował ich o planach ustalanych z Donaldem Tuskiem.

Budka potwierdza – Rada Krajowa z udziałem Tuska

Tymczasem podczas konferencji prasowej Borys Budka oficjalnie przyznał, że jutro o godz. 10 odbędzie się Rada Krajowa PO z udziałem honorowego przewodniczącego Donalda Tuska. – Myślę dosyć interesujące wydarzenie, myślę że zmienia nieco tę polską perspektywę, polską politykę. Etap długich rozmów z przewodniczącym Tuskiem, tego w jakiej formule będzie aktywny w polityce, a jutro będzie tego finał – mówił. – Nie ma tutaj, tutaj będą tylko same pozytywne scenariusze. Tak że zobaczycie państwo nowe role rozpisane. Tylko pozytywne scenariusze – dodał.

Budka przyznał także, że jutro zaprezentuje PO konkretny scenariusz. – Na razie przedstawiłem go prezydium, rozszerzonemu prezydium zarządu Platformy. Jutro przedstawiam go zarządowi Platformy. To mój autorski scenariusz w porozumieniu z przewodniczącym Tuskiem, włączający bardzo mocno Donalda Tuska do krajowej polityki. Myślę, że jutro dużo pozytywnych rzeczy się wydarzy – mówił.