Do Polski przyleciała wysłanniczka amerykańskiego Departamentu ds. Holokaustu

Jej pierwsza wizyta w Polsce miała miejsce w styczniu 2020 roku, gdzie jako członek delegacji USA uczestniczyła w organizowanych przez rząd polski obchodach 75. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.



"Wizyta specjalnego wysłannika będzie skupiona na pogłębieniu współpracy USA z Polską w sprawach zarówno dwustronnych, w tym Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA); Zarządu Niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz Komisji ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań w Bad Arolsen, która nadzoruje Archiwa Arolsena" – poinformowała ambasada.



Daniels spotka się m.in. z przedstawicielami rządu i parlamentu, naukowcami, dyrektorami muzeów i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Dzisiaj odbyła się rozmowa z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

Spór z Izraelem

Tuż po ubiegłotygodniowej decyzji Sejmu w sprawie przyjęcia nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego w mediach społecznościowych ambasady Izraela pojawił się komunikat. "To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami. Z powagą podchodzimy do próby uniemożliwienia zwrotu prawowitym właścicielom mienia zagrabionego w Europie Żydom przez nazistów i ich kolaborantów. Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie" – podkreślono.

Sprawę w mocnych słowach skomentował także minister spraw zagranicznych Izraela. "Nie mam zamiaru milczeć w obliczu tego prawa. To bezpośrednie i bolesne pogwałcenie praw ocalałych z Holokaustu i ich potomków. To nie pierwszy raz, kiedy Polacy próbują zaprzeczyć temu, co zrobiono w Polsce podczas Holokaustu" – napisał na Twitterze Yair Lapid. Politykowi odpowiedział wiceszef polskiego MSZ, również zamieszczając wpis w mediach społecznościowych.