"Na moje zaproszenie Tusk wraca". Budka rezygnuje z funkcji przewodniczącego PO

W sobotę o godzinie 10.00 rozpoczęła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas której najważniejsi politycy partii zaprezentowali zmiany w strukturach władz ugrupowania. Borys Budka, który zabrał głos jako pierwszy, poinformował, że rezygnuje z funkcji przewodniczącego partii i przekazuje to stanowisko byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi.

Budka: To jest ten dzień

Na początku swojego wystąpienia Borys Budka przypomniał, że z powodu trwającej pandemii koronawirusa ostatni rok był "rokiem próby i wyzwań". Polityk podkreślił, że w trudnym czasie pandemii zadaniem Platformy Obywatelskiej nie było "myślenie o sondażach", ale "o drugim człowieku".

– W takich warunkach walczy się o dobro człowieka (...) To było zdanie nas wszystkich: zadanie Platformy Obywatelskiej i moje zadanie. I to nam się udało – stwierdził polityk. Dodał również, że przez cały okres pełnienia przez siebie funkcji przewodniczącego partii dbał o to, aby "Platforma była obywatelska i by miała na uwadze dobro obywateli".

Budka wymienił także sukcesy PO z ostatniego okresu. Wspomniał o upominaniu się o prawa przedsiębiorców, doprowadzenie do zgody PiS na opozycyjnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich czy zablokowanie kopertowych wyborów prezydenckich z maja ubiegłego roku.