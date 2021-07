Oficjalnie: Donald Tusk szefem Platformy Obywatelskiej

W sobotę rozpoczęła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, na której dokonano kluczowych zmian we władzach partii. Borys Budka zrezygnował z pełnionej funkcji na rzecz byłego premiera Donalda Tuska.

Donald Tusk: Wróciłem na 100 procent

– Wróciłem. Wiem, że trochę długo czekaliście. Wróciłem na 100 procent. Platformo, jesteście unikatowym zespołem ludzi dobrej woli – ogłosił nowy przewodniczący.

Były szef Rady Europejskiej zdradził, dlaczego zdecydował się na powrót do polityki. –Dlaczego właśnie dziś? Czuję się współodpowiedzialny za losy PO. Nie, żebym miał specjalną miłość do politycznych bytów. Kocha to się żonę, dzieci i szczególnie wnuki. Platforma jest niezbędna jako siła, żeby wygrać z PiS-em walki o przyszłość. I o tym mówi historia – mówił.

– Projekt PO od początku istnienia ma wpisaną wolę istnienia i umiejętność zwyciężania. Nie o PO tu tylko chodzi, to nie ona jest istotą naszej decyzji. Od wielu lat wstaję myśląc o tym, co się dzieje w Polsce – zapewniał Donald Tusk.

3D – dług, daniny, drożyzna

Donald Tusk podczas swojego wystąpienia nie szczędził słów krytyki pod adresem rządzącej partii. – Pomysł PiS na Polskę jest jak z drukarki 3D. Dług, daniny drożyzna –grzmiał nowy przewodniczący.

Nie zabrakło też gorzkich słów o prezesie Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławie Kaczyńskim. – Okradziono nas z bezpieczeństwa. Kaczyński jest czystym przykładem wicepremiera ds. niebezpieczeństwa. Nie przyzwyczajajmy się do sytuacji, gdy Polska jest sama, jak nigdy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat – ostrzegał Tusk.

– Uwierzcie w siebie, uwierzcie w Polskę. Wygramy! – zakończył swoje wystąpienie.