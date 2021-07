Zmiany w PO. Nieoficjalnie: Zrezygnował nie tylko Budka

Zakończyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas której najważniejsi politycy partii zaprezentowali zmiany w strukturach władz ugrupowania. Borys Budka, który zabrał głos jako pierwszy, poinformował, że rezygnuje z funkcji przewodniczącego partii i przekazuje to stanowisko byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi.

– Na moje zaproszenie i na moją prośbę Donald Tusk wraca do polskiej polityki. Wraca w 100 procentach, by zaangażować się w budowę lepszej przyszłości (...) Dlatego dzisiaj panie premierze, drogi Donaldzie, chcę ci przekazać stery Platformy Obywatelskiej. Chcę, żebyś poprowadził nas do zwycięstwa – ogłosił Budka.

– Czuję się współodpowiedzialny za losy PO. Nie, żebym miał specjalną miłość do politycznych bytów. Kocha to się żonę, dzieci i szczególnie wnuki. Platforma jest niezbędna jako siła, żeby wygrać z PiS-em walki o przyszłość. I o tym mówi historia – stwierdził za to nowy przewodniczący PO.

Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, odejście Budki z funkcji przewodniczącego PO nie jest jedyną zmianą we władzach największej partii opozycyjnej w kraju. Z funkcji wiceprzewodniczących ugrupowania zrezygnowali Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz.

"PAP nieoficjalnie: Borys Budka złożył rezygnację z funkcji szefa PO, a była premier Ewa Kopacz i europoseł Bartosz Arłukowicz - z funkcji wiceprzewodniczących PO" – podała PAP na Twitterze.

Niekorzystny sondaż

Politycy PO liczą, że powrót Tuska zatrzyma sondażowe spadki partii. Tymczasem Polacy nie widzą byłego premiera jako nowego szefa rządu.

Aż 48,7 proc. respondentów badania dla rp.pl jest zdania, że Tusk nie ma szans na ponowne objęcie funkcji premiera. Przeciwnego zdania jest mniej niż co czwarty badany. Jedynie 23,1 proc. ankietowanych uważa, że ma on szanse zostać szefem rządu. 27,2 proc. respondentów stwierdziło, że nie ma zdania w tej sprawie.

