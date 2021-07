Maciej Gdula o powrocie Tuska: Nie nakreślił żadnej wizji przyszłości

– Przyznam, że jestem zdziwiony sposobem, w jaki Donald Tusk wraca. Mam wrażenie, że to jest wejście bocznymi drzwiami, coś, co przypomina przewrót pałacowy, a nie wybory w demokratycznej partii. To nie najlepszy początek – komentował polityk na gorąco przemówienie Donalda Tuska na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej.

Zastrzeżenia posła wzbudziła również formuła powrotu Donalda Tuska na funkcję p. o. przewodniczącego PO. – spodziewałem się, że Donald Tusk wystartuje w wyborach wewnątrzpartyjnych i skonfrontuje się z Rafałem Trzaskowskim. Prezydent Warszawy mówił o innej wizji Platformy, miał inny pomysł jak tę partię prowadzić. Jak na razie odmówiono mu tej możliwości– powiedział.

Maciej Gdula zarzucił również nowemu przewodniczącemu brak jasnego przekazu. –Nie nakreślił żadnej wizji przyszłości, nie wiadomo z czym przychodzi do Polaków – ocenił.

– O Donaldzie Tusku wiemy, że jest donaldem Tuskiem, czyli byłym premierem, byłym szefem Rady Europejskiej, ale nie wiemy z czym przychodzi dzisiaj do Polaków. Przyznam, że jestem tym zaskoczony, bo oczekiwałbym, że ktoś kto stają na czele drugiej największej partii opozycyjnej, będzie umiał powiedzieć, w którą stronę ją poprowadzi – skonkludował poseł Lewicy.

Nowy przewodniczący Platformy

O godzinie 10.00 w sobotę rozpoczęła się Rada Krajowa Platformy obywatelskiej, która szybko przez polityków tego ugrupowania została określoną mianem ”historycznej”. Rezygnację z funkcji przewodniczącego PO ogłosił Borys Budka. Pełniącym jego obowiązki został były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który stał na jej czele w latach 2003-2014.

