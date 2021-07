Kongres PiS. Delegaci podjęli uchwały przeciwko "tłustym kotom"

– Kongres PiS podjął uchwałę. Delegaci postanowili, że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo raz rodzice posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W punkcie drugim delegaci postanowili, że zakazuje się zatrudniania w SSP członków najbliższej rodziny posłów i senatorów PiS, to jest ich współmałżonków, dzieci, rodzeństwa oraz rodziców – powiedziała Anita Czerwińska na briefingu prasowym.

"Syndrom tłustych kotów". Prezes PiS o słabych stronach partii

Podczas swojego wystąpienia na sobotniej konwencji prezes partii w ostrych słowach skrytykował własny obóz polityczny. Kaczyński podkreślił, że politykom Zjednoczonej Prawicy nie brakuje słabości, co przekłada się spadające poparcie. – To jest słabość wynikając z nieustannych walk wewnątrz naszej organizacji, w regionach, to jest wypychanie ludzi dobrze przygotowanych, jako potencjalnych konkurentów – mówił.

– To jest syndrom tłustych kotów, niechęć do pracy, chęć do walki o stanowiska. I to jest nepotyzm. On nie jest szeroki, ale z tego opozycja korzysta. Ta łyżka jest bardzo mała w stosunku do beczki naszych sukcesów. Ale mam wrażenie, że jest jednak coraz większa. Trzeba jasno powiedzieć - jeśli tego nie zmienimy, to nie mamy żadnych szans, aby wygrać wybory. Obowiązkiem tego kongresu jest załatwić te sprawy – mówił prezes PiS.

– Jeżeli zrealizujemy nasz program, Polski Ład, jeżeli oczyścimy naszą partię z tych niedobrych zjawisk, jeżeli wesprzemy polską wieś, to z całą pewnością zwyciężymy. To będzie zwycięstwo na naprawdę historyczną miarę – podkreślał.

Jarosław Kaczyński ponownie prezesem PiS

W Warszawie o godz. 11 rozpoczął się Kongres Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego delegaci wybrali szefa ugrupowania, Radę Polityczną, Krajową Komisję Rewizyjną i Koleżeński Sąd Dyscyplinarny. Zgodnie z przewidywaniami na czele formacji stanie dotychczasowy lider. Jarosław Kaczyński zadeklarował, że pokieruje partią po raz ostatni.

Czerwińska i szef klubu parlamentarnego PiS poinformowali, że za dalszą prezesurą Kaczyńskiego głosowało 1245 głosów, 18 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

