Prezydent Duda: Pochylam głowę przed bohaterami wszystkich Powstań Śląskich

4 maja przypada 100. rocznica zakończenia III Powstania Śląskiego. Podczas uroczystości upamiętniających to wydarzenie prezydent Andrzej Duda przekazał na ręce rodziny Order Orła Białego nadany pośmiertnie Alfonsowi Zgrzebniokowi, dowódcy i uczestnikowi Powstań Śląskich.

Prezydent Duda oddał także hołd wszystkim bohaterom powstania oraz wręczył tablice „Tobie Polsko” upamiętniające miejsca pamięci Powstań Śląskich. Tablice powstały z inicjatywy prezydenta, a swoim kształtem nawiązują do powstańczego sztandaru.

– Pochylam dzisiaj nisko głowę, po raz kolejny, przed wszystkimi bohaterami wszystkich Powstań Śląskich. Dziękuję z całego serca, po 100 latach, w imieniu tej dzisiejszej wolnej, suwerennej, niepodległej Polski, żeście byli zawsze za Polską, przy Polsce, i że jesteście – powiedział.

– Ślązacy umieli chwycić za broń, ale na co dzień umieją chwycić za łopatę, oskard, za świder i za pióro po to, by pracować dla Rzeczypospolitej. Dlatego warto wiele dla Śląska poświęcić, bo Rzeczpospolita jest to Śląskowi i Ślązakom winna – dodał prezydent, wskazując na ważne miejsce Śląska w historii Polski.

Powstania Śląskie

Na początku maja prezydent Duda wspólnie z aktorem Franciszkiem Pieczką wystąpił w spocie upamiętniającym wybuch III Powstania Śląskiego.

– Nazywam się Franciszek Pieczka. Jestem synem Powstańca Śląskiego, który brał udział w pierwszym Powstaniu Śląskim – mówi na nagraniu 93-letni aktor. – Powstańcy mówili: "Choć kawa czorno czy gorzko, byle polsko!" – wspomina.

W pewnym momencie do aktora zwraca się prezydent Andrzej Duda. – Panie Franciszku, dziękuję za to niezwykłe świadectwo historii rodzinnej, ale zarazem historii śląskiej i historii polskiej. Niezwykle wzruszające – mówi prezydent.

II Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku na Górze św. Anny (Opolskie). Na czele powstania stanął Wojciech Korfanty. Przyczyniło się ono do przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. III Powstanie Śląskie było ostatnim z trzech zbrojnych zrywów polskiej ludności na Śląsku.

