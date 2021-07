"Nie pozwolę na to". Ziobro składa pozew przeciwko Tuskowi

Podczas sobotniej Rady Krajowej Donald Tusk przejął przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Jako nowy wiceprzewodniczący partii będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów. Z funkcji przewodniczącego PO zrezygnował Borys Budka. Z kolei ze stanowisk wiceprzewodniczących odeszli Ewa Kopacz oraz Bartosz Arłukowicz. Ustąpili w ten sposób miejsca Tuskowi i Budce.

Były premier odbył w niedzielę spotkanie z mediami, podczas którego przez ponad półtorej godziny odpowiadał na pytania dziennikarzy.

Tusk zapowiedział, że niedługo rozpocznie rozmowy z partnerami z opozycji. Poinformował także, że rezygnuje z funkcji szefa Europejskiej Partii Ludowej.

– Poinformowałem moich partnerów w EPL, że podjąłem decyzję o powrocie do polskiej polityki i to oznacza pewien kalendarz – powiedział Tusk. Wśród poruszonych tematów znalazły się także te związane z Kościołem, a także ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą.

Tusk: Ziobro chce haraczu

– Minister sprawiedliwości wraz ze swoją żoną oczekują haraczu, bo wsadzą kogoś do więzienia, a oni z uchwałami [chodzi o nową uchwałę władz PiS, zakazującą nepotyzmu działaczom tej partii - red.]. Co się stało ludzie? Czy wam pasuje taka sytuacja, że przechodzimy codziennie do porządku nad takimi skandalami? Nigdy nie byliśmy świadkami czegoś takiego – powiedział były premier.

Słowa Tuska odnoszą się sprawy biznesmena Przemysława K.. Według jednego z portali, po zatrzymaniu go przez CBA w 2017 r. w związku z zarzutami korupcyjnymi, miał on otrzymać propozycję odzyskania wolności za pieniądze.

Prokuratura wystosowała w tej sprawie oświadczenie, w którym napisano, że K. "jest jednym z kilkunastu oskarżonych w sprawie dotyczącej korupcji i powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych, m.in. w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwie Skarbu Państwa, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Areszcie Śledczym w Krakowie oraz u Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA".

Ziobro składa pozew

Na słowa Tuska zareagował Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości zapowiedział złożenie pozwu przeciwko byłemu premierowi.

"Czego boi się i kogo chce chronić @donaldtusk, że ucieka się do takich podłych kłamstw? Nie pozwolę na to. Składam pozew w związku z pomówieniem w jego dzisiejszej wypowiedzi" – napisał lider Solidarnej Polski.

