Efekt uchwały przeciwko "tłustym kotom"? Sobolewski: Moja żona nie zasiada w żadnej radzie nadzorczej

W miniony weekend Kongres Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę, która ma ukrócić nepotyzm w spółkach Skarbu Państwa. Jak wyjaśniła rzeczniczka tego ugrupowania Anita Czerwińska, delegaci postanowili, że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo raz rodzice posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

O problemie, który wpływa na notowania partii rządzącej w jednym z wystąpień mówił prezes Jarosław Kaczyński. – To jest syndrom tłustych kotów, niechęć do pracy, chęć do walki o stanowiska. I to jest nepotyzm. On nie jest szeroki, ale z tego opozycja korzysta. Ta łyżka jest bardzo mała w stosunku do beczki naszych sukcesów. Ale mam wrażenie, że jest jednak coraz większa. Trzeba jasno powiedzieć - jeśli tego nie zmienimy, to nie mamy żadnych szans, aby wygrać wybory. Obowiązkiem tego kongresu jest załatwić te sprawy – mówił prezes PiS.

"W ilu radach nadzorczych zasiada teraz Pańska żona?"

W tym kontekście dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz nawiązał do doniesień o małżonce nowego sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Sobolewskiego. Sylwia Beata Sobolewska od stycznia 2020 roku miała być członkiem organu nadzoru Orlenu. Rejestr sądowy wykazywał ponadto, że Sobolewska była członkiem rad nadzorczych czterech spółek skarbu państwa. Wiadomo, że przed wyborami była pracownicą inspekcji handlowej w Szczecinie.

"W ilu radach nadzorczych zasiada teraz Pańska żona?" – zapytał Sobolewskiego na Twitterze Nizinkiewicz. "Panie Redaktorze, w żadnej. Pozdrawiam serdecznie" – odparł polityk Prawa i Sprawiedliwości.

