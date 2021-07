"Wyraża ubolewanie". Senator KO przeprasza Kasę Stefczyka

Przeprosiny są konsekwencją prawomocnego wyroku sądu, który zapadł pod koniec czerwca.

Chodzi o zaangażowanie Krzysztofa Brejzy w prace sejmowej komisji śledzej badającej aferę Amber Gold. Komisja ta prowadziła prace w poprzedniej kadencji Sejmu, kiedy Brejza był jeszcze posłem. Polityk Platformy Obywatelskiej usiłował wówczas powiązać Kasę Stefczyka z działalnością piramidy finansowej Amber Gold.

"Krzysztof Brejza wyraża ubolewanie"

Przeprosiny senator opublikował w środku nocy na swoim profilu na Twitterze. "Krzysztof Brejza przeprasza Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową im. Franciszka Stefczyka za naruszenie jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i renomy poprzez rozpowszechnianie w mediach bezpodstawnych sugestii, jakoby Kasa Stefczyka finansowała rozruch oraz działalność Amber Gold" – czytamy.

Krzysztof Brejza dodał ponadto, że Kasę Stefczyka nie łączyły z Amber Gold żadne relacje biznesowe, a sugestie o przeciwnym charakterze wprowadzały opinię publiczną w błąd co do działalności Kasy Stefczyka, za co wyraża ubolewanie.

twitter

Prawomocny wyrok sądu

W lutym ubiegłego roku bydgoski Sąd Okręgowy w Bydgoszczy nakazał Brejzie opublikować m.in. na stronie głównej strony internetowej Krzysztofa Brejzy oświadczenie, w którym przyznaje, że naruszył dobra osobiste Kasy Stefczyka. Dodatkowo, sąd wskazał, że polityk musi przeprosić Kasę Stefczyka w serwisie Twitter. Brejza odwołał się od tamtego wyroku, jednak w czarwcu Sąd Apelacyjny potwierdził orzeczenie z ubiegłego roku.

Czytaj też:

"To było wstrząsające". Senator KO: Słyszałem rozmowy kolegów z PiS