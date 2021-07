Kolejne zmiany w PO. Budka może uzyskać nową funkcję

W sobotę odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk oficjalnie powrócił na polską scenę polityczną. Po kilku tygodniach medialnych spekulacji były premier przejął przywództwo w partii. Jako nowy wiceprzewodniczący będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów.

Było to możliwe dzięki rezygnacji Borysa Budki z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczących Ewy Kopacz oraz Bartosza Arłukowicza.

Nowa funkcja dla Borysa Budki?

O tym, że Cezary Tomczyk może zostać odwołany z funkcji szefa klubu KO, mają przekonywać posłowie Platformy. Taki ruch nie wynikałby jednak z braku zaufania względem samego Tomczyka, co miałby być rekompensatą dla Borysa Budki, który zrezygnował z funkcji przewodniczącego KO.

"Scenariusz wymiany Tomczyka na Budkę może być jednym z tematów środowego spotkania Donalda Tuska z posłami i senatorami Koalicji Obywatelskiej" – czytamy na RMF FM.

Lubnauer "do odstrzału"?

Powrotem Tuska są też zaniepokojone dwie wiceprzewodniczące Koalicji Obywatelskiej, Barbara Nowacka oraz Katarzyna Lubnauer. Dla obu porządki jakie Donald Tusk zaprowadza w KO, mogą zakończyć się utratą obecnych stanowisk.

– Było takie spotkanie towarzyskie, na którym Kaśka Lubnauer mówiła, iż obie czują, że są do „odstrzału”. I nawet mnie to nie dziwi, bo obie dostały stanowiska, a specjalnie nie wnoszą wartości dodanej do Koalicji Obywatelskiej – mówi jeden z działaczy Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z wprost.pl.

