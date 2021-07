Dworczyk: Przekroczyliśmy liczbę 14 mln w pełni zaszczepionych osób

Według najnowszych danych, w Polsce wykonano dotąd dokładnie 30 148 610 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 14 004 587 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 113 570.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 39 820 280 dawek szczepionki; do punktów szczepień trafiło 33 044 565 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 53 848 dawek. Zgłoszono 12 717 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Dostawy szczepionek

Do Polski w poniedziałek dotarło 1,5 mln szczepionek Pfizera – poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dodał, że w tym tygodniu powinno dojechać też 470 tys. szczepionek Johnson & Johnson a prawdopodobnie w sobotę 222 tysięcy szczepionek Moderny 222 tys. dawek firmy Moderna.

– Jeśli zaś chodzi o dostawę preparatów od AstraZeneca, to czekamy na potwierdzenie – powiedział prezes RARS.

Koronawirus w Polsce

Mamy 96 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

Jak przekazano, 2 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Resort zdrowia poinformował, że ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 6 osób.

Liczba zakażonych wzrosła we wtorek do 2 880 403, z czego 75 095 osób zmarło

