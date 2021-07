Powrót Tuska mocno osłabił Hołownię. KO w górę, Polska 2050 w dół

Niezmiennym liderem w wyścigu parlamentarnym jest Zjednoczona Prawica, na którą chce głosować 33 proc. badanych – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM. W stosunku do badania przeprowadzonego na początku maja, poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego praktycznie się nie zmieniło, wówczas wynosiło ono 33,5 proc.

KO w miejsce Hołowni

Sondaż przeprowadzono w poniedziałek 5 lipca, po ogłoszeniu, że Donald Tusk powraca na fotel lidera Platformy Obywatelskiej. Fakt ten znacząco wpłynął na wybory ankietowanych.

Koalicja Obywatelska wyprzedziła w zestawieniu Polskę 2050, zdobywając 18,6 proc, głosów. To aż o 6,5 pp. więcej niż w badaniu przeprowadzonym na początku maja. Ruch Szymona Hołowni może teraz liczyć na poparcie 16,6 proc. ankietowanych, co stanowi drastyczny spadek w porównaniu z majem, kiedy to mógł liczyć na 21,9 proc. ich głosów.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy ugrupowania: Lewica, na którą chce głosować 7,8 proc. wyborców (mniej o 1,8 pp. w stosunku do maja), Konfederacja z poparciem na poziomie 7 proc. (mniej o 2,6 pp.) oraz PSL – Koalicja Polska, na który postawiło 6 proc. badanych (wzrost o 1 pp.)

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej 1000 osobowej grupie ankietowanych 5 lipca metodą CATI wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo.

Powrót Tuska

Na sobotniej Radzie Krajowej Donald Tusk przejął przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Jako nowy wiceprzewodniczący partii będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów. Z funkcji przewodniczącego PO zrezygnował Borys Budka. Z kolei ze stanowisk wiceprzewodniczących odeszli Ewa Kopacz oraz Bartosz Arłukowicz. Ustąpili w ten sposób miejsca Tuskowi i Budce.

