Jest aż tak źle? Hołownia prosi sympatyków: Wrzućcie na tacę

Szymon Hołownia kolejny raz zaapelował do swoich wyborców, by wspierali finansowo Polskę 2050. – Bardzo was proszę o wsparcie, bo bez tego Wspieraj Polska 2050, które w wakacje i tak siada, bo wszystkie wpłaty siadają w wakacje, a my musimy się przygotować na jesień. Na jesieni musimy odpalić najlepsze wrotki, jakie mamy. To jest najgorszy czas na spadki w zbiórce. Bardzo o nie proszę, żeby ruszyły – mówi na nagraniu błagalnym tonie.

Lider Polski 2050 odniósł się też do złośliwych komentarzy. – Mówicie, że na tacę zbieram. Tak, na tacę zbieram. Wrzućcie na tacę, bardzo was proszę, jeszcze tego wieczora, Wspieraj Polska 2050, bo cel jest naprawdę zbożny – stwierdził.

Zaskakujące słowa Hołowni

Szymon Hołownia stwierdził, że nie obawia się odpływu części swoich wyborców do Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. – Spodziewam się przepływu kilkuprocentowego, ale paradoksalnie to dobrze – powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Zdaniem Hołowni "to pokaże wyraźnie, że my nie jesteśmy Platformą, nie jesteśmy i nie byliśmy żadnym pomysłem Tuska i przystawką PO". Hołownia wykluczył w tej chwili także wspólną listę wyborczą z PO.

KO wyprzedza Polskę 2050

Liderem w wyścigu parlamentarnym jest Zjednoczona Prawica, na którą chce głosować 33 proc. badanych – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM. W stosunku do badania przeprowadzonego na początku maja, poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego praktycznie się nie zmieniło, wówczas wynosiło ono 33,5 proc. Koalicja Obywatelska wyprzedziła w zestawieniu Polskę 2050, zdobywając 18,6 proc, głosów. To aż o 6,5 pp. więcej niż w badaniu przeprowadzonym na początku maja. Ruch Szymona Hołowni może teraz liczyć na poparcie 16,6 proc. ankietowanych, co stanowi drastyczny spadek w porównaniu z majem, kiedy to mógł liczyć na 21,9 proc. ich głosów.

