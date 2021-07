Dwoje posłów odeszło z klubu PiS. Dołączają do nowego koła

Dwoje posłów, którzy wcześniej opuścili klub PiS, poinformowało, że powołane przez nich koło Wybór Polska, po powrocie Arkadiusza Czartoryskiego do PiS, łączy siły z kołem Polskie Sprawy.

– Zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński swoją rolę w polityce wypełnili i wystarczy tej roli. Chcemy tworzyć nową polityczną rzeczywistość. Cieszymy się, że w tym nasze polityczne drogi się przecięły. Jesteśmy przekonani, że zaowocuje to ciekawym projektem politycznym, który w przyszłości, będzie dokonywał odnowy naszego życia politycznego – mówił Zbigniew Girzyński na konferencji prasowej.

Utracona i odzyskana większość

Pod koniec czerwca trzech posłów, Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski zdecydowało się opuścić PiS. Jako powód tej decyzji podano m.in. Polski Ład, który ich zdaniem będzie miał tragiczny wpływ na gospodarkę państwa.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił w środę, że poseł Arkadiusz Czartoryski wraca do klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki temu transferowi Zjednoczona Prawica znów ma sejmową większość.

– Poseł Czartoryski wraca do naszego klubu. Rzeczywiście był on przedmiotem działań, które według mojego częściowego rozeznania, to wszystko, co czyniono w tej sprawie [posła Czartoryskiego – przyp.red.] było bezpodstawne. Chociaż nie było tutaj żadnych moich decyzji, to chciałem, jako szef partii i wicepremier do spraw bezpieczeństwa, przeprosić publicznie pana posła – powiedział Jarosław Kaczyński.

Poseł Czartoryski wstąpił do Partii Republikańskiej, kierowanej przez Adama Bielana. Republikanie są częścią klubu PiS w Sejmie.

