Latkowski robi film o aferze GetBack. Pomoże Telewizja Polska

Zdjęcia do filmu ruszyły 31 maja. Część prac finansowana jest m.in. z internetowej zbiórki. Wirtualne Media donoszą jednak, że duże wsparcie dla dokumentu Latkowskiego zaoferowała Telewizja Polska, włączając się w jego produkcję. – Jacek Kurski ostatnio, przy okazji rozmowy o filmie „Nic się nie stało. Licencja na bezkarność" (druga część głośnego dokumentu; do niego trwają obecnie zdjęcia), zainteresował się projektem „Wszystkie chwyty dozwolone. Afera GetBack". Ku mojemu zdziwieniu "wszedł w produkcję" i zgodził się, że będę miał komfort braku cenzury, jak przy poprzednich projektach. Wiem, co się mówi o prezesie TVP, ale Jacek Kurski nie cenzuruje mnie. Taki komfort miałem tylko w TVP i Polsat, za Niny Terentiew i Wojciecha Pawlaka z TVP2 – powiedział portalowi Latkowski.

Od kilku dni TVP Info pokazuje już zwiastun filmu „Wszystkie chwyty dozwolone. Afera GetBack”.

Latkowski podkreśla, że na świecie banki i podmioty, działające na rynku finansowym płacą wysokie kary za manipulowanie kursami walut, sprzedawanie lewych obligacji różnych funduszy. – Finansiści trafiają z wyrokami na ponad 100 lat do więzienia. Nie zostawia się na nich suchej nitki. A w Polsce? Mijają lata i nic się nie zmienia na naszym rynku finansowym. Poza pustymi deklaracjami i dokonywaniu wprawdzie zmian w prawie, ale bez ich egzekwowania. Panuje przekonanie, że banki nad Wisłą mogą zrobić wszystko. Dziennikarz musi czuwać, jeśli powołane do tego organa tego nie robią – tłumaczy.