Co zawiera nowelizacja ustawy medialnej? Sprawdź, o co toczy się spór

Nowelizację złożyła do Sejmu w środę wieczorem grupa posłów PiS. Sprawozdawcą jest Marek Suski.

TVN: Usiłuje nam się zamknąć usta

W związku z projektem ustawy medialnej zarząd TVN wydał oświadczenie. "Dla TVN najważniejsi są widzowie i ich prawo do rzetelnej, sprawdzonej informacji. To w ich imieniu nasi dziennikarze zadają pytania i od ponad 20 lat patrzą na ręce każdej władzy. W nocy przedstawiono projekt ustawy, którym usiłuje nam się zamknąć usta, a widzów pozbawić prawa do wyboru. Pod pozorem walki z obcą propagandą próbuje się ograniczyć wolność mediów. Nie ugniemy się pod żadnymi naciskami i pozostaniemy niezależni, działając w imieniu naszych widzów" – czytamy w oświadczeniu.

Morawiecki: Poważne państwo nie może być jak bezwolny listek na wietrze

O nowelizację pytany był również premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu tłumaczył w Woli Polskiej sens wprowadzenia nowych regulacji. – Przepisy, o które grupa parlamentarzystów zabiega, mają zapobiec przejmowaniu przez zewnętrzne podmioty, zwłaszcza spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w uproszczeniu mówiąc spoza Unii Europejskiej, podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną, wpływaniu na opinię publiczną oraz podmioty zewnętrzne bez zgody polskiego regulatora – powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że uregulowanie sytuacji medialnej w Polsce jest elementem budowania silnej pozycji państwa. – Poważne państwo nie może być jak bezwolny listek na wietrze, gdzie skąd ktoś zawieje, tak my musimy temu podlegać. Mamy instrumenty, które ostatecznie będą w stanie pomóc rozstrzygnąć, czy dane przejęcie jest właściwe na polskiej ziemi, na obszarze Rzeczypospolitej polskiej, czy nie – stwierdził.

Co zawiera nowelizacja?

Projekt ustawy jest dostępny publicznie na stronie Sejmu.Zasadnicza treść nowelizacji obejmuje niewiele ponad stronę. Wśród proponowanych zmian jest m.in. wprowadzenie do treści ustawy, że koncesja dla spółki z kapitałem zagranicznym może być udzielona, jeśli ów udział (pośredni lub bezpośredni) „w ogólnej liczbie akcji tej spółki nie przekracza 49 proc”.

W nowelizacji wskazano również, że koncesja może być także udzielona podmiotowi zagranicznemu z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego – „pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim EOG”.

Poniżej cała treść nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji: