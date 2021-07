Kaczyński kontra Tusk. Jakie cechy widzą w nich Polacy?

W sondażu IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej" zapytano respondentów o cechy, którymi charakteryzują się dwaj główni przeciwnicy na polskiej scenie politycznej: Donald Tusk i Jarosław Kaczyński.

Zaproponowano zamknięty katalog cech, z którego ankietowani mieli wybrać te, które odzwierciedlają najmocniejsze strony danego polityka. Jednocześnie brak wskazań na dobrą cechę potraktowany został jako niedostatek u przywódców największych partii w Polsce.

Z badania wynika m.in., że Donald Tusk, choć, według znacznej części ankietowanych, wykazuje zdolność do kompromisu (20,4 proc.), to brakuje mu uczciwości (4,3 proc.). Jeśli chodzi o uczciwość, Jarosław Kaczyński wypada nieco lepiej (7,2 proc.), a jego dobrą stroną jest m.in. wrażliwość na ludzkie potrzeby (21,5 proc.).

Co ciekawe, według osób biorących udział w sondażu, obu przywódcom partii brakuje charyzmy.

Cechy Tuska i Kaczyńskiego

W przypadku nowego przewodniczącego PO najwięcej osób wskazało, że jest "obyty w świecie" – 29,6 proc. Za to cechą znajdującą się na pierwszym miejscu u prezesa PiS jest „patriotyzm" (31,3 proc.).

Na drugim miejscu wybrano u Tuska „zdolność do kompromisu", na którą postawiło 20,4 proc. ankietowanych. W przypadku Kaczyńskiego była to „nieustępliwość w dążeniu do celu" (28,7 proc.).

Również u Donalda Tuska cechą wyróżniającą ma być "nieustępliwość w dążeniu do celu" (14,8 proc. wskazań). Z kolei jako trzecią dominującą cechę prezesa PiS wybrano "wrażliwość na ludzkie potrzeby (21,5 proc.).

Badanie CATI przeprowadzone 5-6.07.2021 r. na 1100-osobowej grupie respondentów.

