"Dali lewackiemu gówniarstwu uprawnienia do cenzury". TikTok blokuje film Jakiego

O sprawie poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych sam zainteresowany.

"TiKTok usuwa mi filmy i blokuje konto ze względu na słowa o tym, że są 2 płci biologiczne" – napisał na Twitterze Patryk Jaki. Dodając, że według nich tego rodzaju treści to "mowa nienawiści". "Pewnie dali lewackiemu gówniarstwu uprawnienia do cenzury" – wskazał europoseł.

Do swojego wpisu Jaki załączył zrzut ekranu, na którym widzimy komunikat jaki otrzymał do TikToka. Tłumacząc usunięcie załączonego przez niego filmu wyjaśniono, że serwis nie toleruje treści, które "atakują lub podżegają do przemocy wobec pojedynczych osób lub grup osób z uwagi na przynależność do określonej grupy. "Nie zezwalamy na treści zawierające mowę nienawiści i usuwamy je z naszej platformy. Ponadto zawieszamy lub banujemu konta, na których dochodzi do wielokrotnych naruszeń zasad dot. zakazu mowy nienawiści" – czytamy.

twitter

Lewicowa cenzura

O tym jak daleko posuwa się cenzura środowisk lewicowych pokazuje ostatni przykład z Hiszpanii, gdzie nauczyciel został zawieszony w obowiązkach na sześć miesięcy za nauczanie, że istnieją tylko dwie płcie, żeńska i męska.

Jesús Luis Barrón López, nauczyciel biologii i geologii w publicznym liceum ogólnokształcącym w Alcalá de Henares, położonym na obrzeżach Madrytu, został zawieszony na 6 miesięcy przez inspektor rady ds. edukacji wspólnoty Madrytu. Utracił również dużą część wynagrodzenia. Według raportu rady ds. edukacji, o którym pisze portal Okdiario, komentarze nauczyciela na lekcji biologii zostały uznane za "homofobiczne, rasistowskie i patriarchalne, wykazujące pogardę dla innych grup".

Czytaj też:

Mówił, że istnieją tylko dwie płcie. Nauczyciel biologii zawieszony po 25 latach pracyCzytaj też:

Timmermans nazywa Polskę uczniem Putina. Ostra reakcja wiceszefa MSZ