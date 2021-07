Powstanie muzeum pamięci ofiar Obławy Augustowskiej

– To bardzo ważne, by Polska znała historię strasznej zbrodni, jakiej sowieci i UB-ecy dokonali na mieszkańcach naszej ziemi augustowskiej w 1945 roku. Zbrodnia miała być karą dla tysięcy mieszkańców tych okolic za przywiązanie do idei Wolnej Polski. Nie pozwolimy, by pamięć o ofiarach została zatarta. Cieszę się i jestem dumny, że w tym przywracaniu pamięci ku chwale Polski i Augustowa - mam zaszczyt brać udział! – mówił Adam Andruszkiewicz sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

W lipcu 1945 roku oddziały Armii Czerwonej oraz UB chcąc zwalczyć polskie podziemie niepodległościowe przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną, która obejmowała tereny Puszczy Augustowskiej i jej okolice.

Muzeum Obławy Augustowskiej będzie oddziałem Instytutu Pileckiego. Stanie się miejscem dyskusji na temat polskiego doświadczenia konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku. W planach jest rewitalizacja zabytkowego budynku „Domu Turka” oraz jego adaptacja na potrzeby Muzeum Obławy Augustowskiej. W muzeum powstanie przestrzeń wystawiennicza. Będą tam prezentowane stałe wystawy, poświęcone Obławie Augustowskiej oraz historii Augustowa i Suwalszczyzny w XX wieku, a także wystawy czasowe. Placówka będzie też prowadziła zajęcia edukacyjne, konferencje i pokazy filmowe. Swoje miejsce znajdą tam również biblioteka i czytelnia.