Nowe informacje ws. morderstwa w Borowicach. Kuzyn napastnika: Był uciążliwy

W niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało alert, informujący o poszukiwaniach niebezpiecznego przestępcy. Komunikat dotyczy trzech województw. Chodzi o poszukiwanego przez policję 52-letniego Jacka Jaworka z Częstochowy, który jest podejrzany o zabójstwo trzech osób.

W poniedziałek w rozmowie z Polsat News podkomisarz Magdalena Szust z zespołu prasowego śląskiej policji przekazała najnowsze informacje na temat poszukiwań. – Jak dotąd poszukiwany nie został odnaleziony. Nadal go szukamy – podała.

Kuzyn napastnika: Był uciążliwy, nie miał się gdzie podziać

Dziennikarze Polsat News dotarli też do kuzyna Jacka Jaworka, który widział się z nim krótko przed zbrodnią.

– Nie jest powiedziane, że on tę zagranicę porzucił, miał zamiar tam wrócić, ale pandemia spowodowała to, że nie mógł wyjechać, ciągle na to czekał. Jego w Polsce nic nie trzymało – powiedział.

– Wrócił do kraju, jak sądzę był uciążliwy, nie miał się gdzie podziać – dodał.

Tragedia w Borowcach pod Częstochową

Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę w Borowcach pod Częstochową doszło do tragedii. Trzyosobowa rodzina została zastrzelona we własnym domu. – Wstępne oględziny wskazują, że osoby te zginęły od ran postrzałowych – powiedział rzecznik częstochowskiej prokuratury prok. Tomasz Ozimek.

Mł. asp. Kamil Sowiński z częstochowskiej policji przekazał portalowi polsatnews.pl, że ok 1 w nocy policja otrzymała zgłoszenie o awanturze domowej. Po dotarciu na miejsce służby odkryły trzy ciała. To 44-letnie małżeństwo i ich 17-letni syn.

Jacek Jaworek był członkiem rodziny i od pewnego czasu mieszkał z ofiarami pod jednym dachem. Po przyjeździe na miejsce zbrodni, funkcjonariusze nie zastali go w domu.

Na polecenie prokuratury policja opublikowała dane osobowe i wizerunek rzekomego sprawcy licząc na otrzymanie informacji dotyczących jego miejsca pobytu. "Wszystkie osoby, które znają aktualne miejsce pobytu Jacka Jaworka, mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, lub które mogą mieć istotne dla śledztwa informacje, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Częstochowie pod nr telefonu 47 858 12 55 lub nr alarmowym 112" – apeluje śląska policja.

Czytaj też:

Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyje pięć osób, w tym troje dzieciCzytaj też:

Nastolatka zaczęła strzelać do uczniów i nauczycieli. "To najgorszy koszmar"Czytaj też:

Zbrodnia na warszawskim Gocławiu. Nieoficjalnie: Znaleziono drugi nóż