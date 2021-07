TK odroczył rozpatrywanie wniosku premiera

Przed Trybunałem zakończyła się część rozprawy, w której poszczególni uczestnicy odnieśli się do stanowisk pozostałych stron, po czym prezes TK Julia Przyłębska zarządziła przerwę w rozprawie do 15 lipca do godz. 13. Po wznowieniu rozprawy Trybunał powinien przejść do fazy pytań sędziów do stron.

Na początku rozprawy RPO Adam Bodnar złożył dwa wnioski formalne: o przełożenie rozprawy oraz o zmianę składu orzekającego, tak aby sprawą zajął się pełny skład TK. Prezes Trybunału Julia Przyłębska poinformowała, że wnioski RPO nie zostały uwzględnione. Między Bodnarem a Przyłębską doszło do wymiany zdań w tej sprawie.

"Pseudoorzeczenie pseudotrybunału odroczone do czwartku 15.07. Szykuje się gorący dzień. 15.07 również wyrok TSUE oraz odejście Adama Bodnara z funkcji RPO - jak mocno przez 6 lat walczył o fundamenty praw obywatelskich było widać choćby dziś!" – nawołuje Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO.

Wyrok może zapaść w czwartek. Jeśli Trybunał zgodzi się z Mateuszem Morawieckim, może to oznaczać stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów traktatowych.



Wniosek premiera

Pod koniec marca tego roku premier Mateusz Morawiecki złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie kwestii wyższości konstytucji nad prawem unijnym.

Zapowiedź zwrócenia się do TK była odpowiedzią na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Trybunał Sprawiedliwości UE odpowiadając na pytania Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekł na początku marca, że "kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo UE".

