Morawiecki: Zezwolimy na szczepienie dzieci, kiedy tylko będzie to możliwe

W środę w Kaliszu premier zaznaczył, że wiele szczepień w Polsce jest obowiązkowych.

– Jeżeli będzie taka możliwość, to dopuścimy do szczepienia dzieci poniżej 12. roku życia. COVID-19 to bardzo duże zagrożenie – powiedział szef rządu.

Polski premier podkreślił również, że według prowadzonych w naszym kraju badań, Polacy chcą mieć dzieci. – Musimy pomóc łączyć życie zawodowe i rodzinne. Polityka rodzinna jest znakiem rozpoznawczym naszego rządu – zaznaczył.

– Warto sobie zdać sprawę, że bez dzieci nie będziemy mogli rozwijać się w długiej perspektywie, dlatego po 500 plus robimy kolejne wysiłki, żeby wesprzeć rozwój demograficzny – dodał Mateusz Morawiecki.

Badania: Bardzo małe ryzyko zachorowania lub śmierci na COVID-19 u dzieci

Brytyjskie badania prowadzone w czasie ostatnich 12 miesięcy wykazały, że wśród dzieci ryzyko zachorowania na COVID-19 lub zgonu wskutek tej choroby jest bardzo małe. W Anglii zmarło zaledwie 25 dzieci poniżej 18 roku życia.

Na poważniejsze powikłania związane z zakażeniem narażone są dzieci, u których występują choroby przewlekłe, ale nawet w tej grupie ryzyko jest bardzo małe - wynika z badań ekspertów z University College London, University of York, a także uniwersytetów z Liverpoolu i Bristolu.

Dr Elizabeth Whittaker z Royal College London oraz Imperial College London zwróciła uwagę, że badania obejmują okres, w kiedy w Wielkiej Brytanii nie było jeszcze wariantu Delta. Jednak jej zdaniem wariant ten nie powinien zwiększyć u dzieci ryzyka poważnego przebiegu COVID-19.

Mimo wszystko prof. Russel Vinter uważa, że dla niektórych dzieci korzystne byłoby szczepienie przeciwko COVID-19.

– Z tych danych wynika, ale jest to też moja opinia, że uzasadnione jest szczepienie tych grup dzieci, u których nie ma szczególnego ryzyka zgodny, ale wiemy, że ryzyko poważnej choroby i leczenia na oddziale intensywnej terapii, choć stosunkowo niewielkie, to jednak wyższe niż w całej populacji – powiedział uczony w BBC News.

Czytaj też:

Dzieci z domu dziecka zmuszane do szczepień? Posłowie Zjednoczonej Prawicy interweniująCzytaj też:

Czy powinno się opóźnić szczepienie dzieci przeciw COVID-19? Podzielone głosy ekspertów