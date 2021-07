Andrzej Duda komentuje wpis portalu DoRzeczy.pl: "Obrońcy Konstytucji z ostatnich lat walczą, by ją zdeprecjonować"

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zacytował w środę na konferencji prasowej słowa ówczesnego marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny, wypowiedziane 11 lat temu:

– Kontrola Trybunału Konstytucyjnego aktów unijnego prawa w sprawach wszczętych w drodze Skargi Konstytucyjnej jest dopuszczalna. Za dopuszczalnością kontroli prawa pochodnego Unii Europejskiej przez Trybunał Konstytucyjny przemawia jego rola ustrojowa jako gwaranta nadrzędności Konstytucji w systemie źródeł prawa oraz organu ochrony konstytucyjnych wolności i praw jednostek. Wobec wskazanej pozycji Konstytucji jako najwyższego prawa Rzeczpospolitej dopuszczalne jest badanie zgodności z nią norm rozporządzeń unijnych – przeczytał fragment dokumentu Kaleta.

Komentarz Andrzeja Dudy

Do tych słów odniósł się w środę późnym wieczorem na Twitterze prezydent RP Andrzej Duda.

"Najciekawsze jest to, że żarliwi "obrońcy Konstytucji" z ostatnich lat obecnie za wszelką cenę walczą by zdeprecjonować jej rangę. A kiedyś rzeczywiście bronili, co dziś im przypomniano" – napisał prezydent dodając w załączniku wpis naszego portalu.

Ziemkiewicz: Schetyna to i tak mało...

Na komentarz Andrzeja Dudy zareagował Rafał Ziemkiewicz.

"No cóż, Schetyna to i tak mało wobec sędziego Biernata. W 2009 roku w podręczniku "Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe" pisał wyraźnie, że prawo UE może być oceniane przez sądy konstytucyjne państw czy mieści się w kompetencjach przekazanych - i to te sądy są nadrzędne nad UE" – napisał publicysta

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. środków tymczasowych

Trybunał Konstytucyjny zajmował się w środę pytaniem prawnym Izby Dyscyplinarnej, czy państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek przestrzegania nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej środków tymczasowych "odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa".

Podłożem tego pytania był tymczasowy zakaz TSUE dotyczący prowadzenia dyscyplinarek sędziowskich.

Trybunał orzekł, że środki tymczasowe nałożone przez TSUE dotyczące sądownictwa są niezgodne z Konstytucją RP.

