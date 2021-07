Netflix szuka osoby transpłciowej lub niebinarnej do głównej roli polskim filmie

O sprawie informuje serwis Wirtualnemedia.pl. Chodzi o film, który zostanie nakręcony na podstawie powieści młodzieżowej Natalii Osińskiej "Fanfik". Odpowiedzialne za produkcję Orphan Studio właśnie ogłosiło casting do głównej roli.

W ogłoszeniu możemy przeczytać, że do roli Tośka poszukiwana jest "młoda osoba niebinarna oznaczona żeńsko przy urodzeniu (AFAB) lub osoba trans FtM, Ft* na początku tranzycji, w wieku 17-25 lat, mówiąca po polsku".

Producent "Fanfik" z ramienia Orphan Studio Maciej Sojka wyraził nadzieję, że casting pozwoli obsadzić osobę transpłciową lub niebinarną w roli trans chłopca.

Castingi zaplanowane są na przełom lipca i sierpnia.

– Propozycja realizacji filmu na podstawie powieści "Fanfik" Natalii Osińskiej ujęła nas od pierwszej prezentacji projektu. To historia niezmiernie silnej postaci, która musi walczyć o godność i uznanie ze strony innych. Opowiada o nastoletniej osobie, obawiającej się odrzucenia ze strony rówieśników i rodziny. To również historia o dojrzewaniu, poznawaniu samego siebie i oswajaniu świata, która otwiera oczy i porusza serca. Netflix chce wspierać różnorodne projekty, również takie, które dla innych mogą wydawać się wymagające lub trudne. Producenci zwrócili naszą uwagę bardzo świadomym podejściem do "Fanfika" oraz uważnym poszanowaniem transpłciowego bohatera – powiedział z kolei Łukasz Kłuskiewicz z Netflixa.

Powieść o młodzieży LGBT

"Fanfik" to debiutancka powieść Natalii Osińskiej wydana w 2016 roku przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Opowiada o nastolatkach LGBT, porusza m.in. tematy homoseksualności, homofobii i transpłciowości.

Przypomnijmy, że Netflix był jedną z korporacji, które lobbowały w USA na rzecz Ustawy o równości, realizującej postulaty LGBT oraz gender i praktycznie znoszącej wolność religijną.

Czytaj też:

USA: Ponad 400 korporacji lobbuje na rzecz „prawa LGBT”



Czytaj też:

Netflix zadba o ideę różnorodności. 100 milionów dolarów na Fundusz na rzecz Równości Twórczej