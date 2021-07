Nowa rola Adama Bodnara

Informacja o nowej roli Adama Bodnara została opublikowana na stronie uczelni.

"Dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, nauczyciel akademicki, badacz z Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS, do niedawna Rzecznik Praw Obywatelskich RP – z dniem 19 lipca objął funkcję dziekana Wydziału Prawa w Warszawie" – czytamy. Na stronie zaprezentowano też jego biogram.

Przypomnijmy, że w miniony czwartek Adam Bodnar zakończył urzędowanie na stanowisku RPO. To konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w kwietniu orzekł, że przepis ustawy o RPO, który pozwala na pełnienie przez rzecznika obowiązków po upływie 5-letniej kadencji, do czasu powołania następcy, jest niekonstytucyjny. Przepis stracił moc obowiązującą właśnie 15 lipca. Ustawowo kadencja Bodnara upłynęła we wrześniu ubiegłego roku. Z uwagi na brak wyboru jego następcy Bodnar pozostawał na stanowisku. Sejm wybrał ostatnio na RPO prof. Marcina Wiącka. Decyzję musi jeszcze podjąć Senat.

Z informacji podanych na stronie Rzecznika wynika, że podczas pięcioletniej kadencji Bodnara do końca maja br. RPO podjął łącznie 2 tys. 942 działania. Wśród nich było m.in.: 1 tys. 689 wystąpień problemowych, 45 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z przepisami wyższego rzędu, 11 pytań prawnych do Sądu Najwyższego, 75 skarg nadzwyczajnych, 350 kasacji w sprawach karnych, 125 skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. W ciągu kadencji do RPO wpłynęły 346 tys. 022 sprawy, a eksperci Biura RPO i biur terenowych udzielili 204 tys. 394 informacji telefonicznych.

