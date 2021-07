KRRiT chce zmian w "lex TVN". Składa swoje poprawki

Z informacji uzyskanych wspólnie przez dziennikarzy RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że, poprzez poprawki skierowane do Sejmu, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chce umożliwić TVN-owi nadawanie, nawet jeśli nowelizacja ustawy wejdzie w życie.

Pierwsza proponowana przez KRRiT zmiana zakłada zniesienie obowiązku uzyskiwania koncesji przez telewizje nadające poprzez kablówki, satelity lub internetowo. Wystarczyłoby zezwolenie wydawane jednoosobowo przez szefa Rady.

Druga korekta wprowadza możliwość uzyskania koncesji do nadawania w sposób naziemny poprzez podpisanie w tej sprawie umowy handlowej. Jeśli chodzi o TVN taka umowa miałaby być zawarta pomiędzy stroną polską i amerykańską.

– Sprawa jest w toku, ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły ani na poziomie parlamentarnym, jak i Zjednoczonej Prawicy – komentuje sprawę wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

"Lex TVN" jeszcze w tym tygodniu

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wywołał ostatnio gorącą dyskusję. Opozycja przekonuje, że ma ona doprowadzić do odebrania koncesji TVN-owi. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną. Zapisy nowelizacji mówią, że mogą nadawać jedynie takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Propozycja zmian w prawie, okrzyknięta przez opozycję ustawą anty-TVN, od samego początku budziła kontrowersje w Porozumieniu. W ubiegłym tygodniu Jarosław Gowin poinformował, że Porozumienie przygotowało poprawkę do noweli ustawy medialnej. – Nie odpuścimy, będziemy przeciw – podkreślał z kolei w poniedziałek Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia.

O projekt był wczoraj w Sejmie pytany wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który przyznał, że "bardzo możliwe", że głosowanie nad ustawą odbędzie się na tym posiedzeniu Sejmu. – Na razie mamy spokojną większość – zaznaczył.

Rzecznik PiS Anita Czerwińska była pytana we wtorek przez dziennikarzy w Sejmie, czy głosowanie nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. – Na ten moment tak, takie są plany co do tej ustawy – stwierdziła.

Czytaj też:

"Lex TVN" już w środę w Sejmie? Kaczyński ma tajny plan BCzytaj też:

Kosiniak-Kamysz nie chce likwidacji TVP Info. "Mówię to jako lekarz"