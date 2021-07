Tęczowa ofensywa i ekshumacja w Jedwabnem. Dziś "Polska Do Rzeczy"

W ostatnim odcinku Rafał Ziemkiewicz i Paweł Lisicki komentowali m.in. Polski Ład. – Polski Ład miał być sposobem rozszerzenia PiS powyżej żelaznego elektoratu. Teraz okazuje się, że zostało to zaakceptowane przez żelazny elektorat. Te 29-36 proc, to właśnie żelazny elektorat, choć to i tak ogromny sukces, bo nikt w dziejach III RP nie zdobył takiego żelaznego elektoratu. Do samodzielnych rządów jest to jednak za mało – mówił Ziemkiewicz.

– Ta sama sztuczka za którymś razem się zużywa. Kolejny raz PiS idzie w przekonaniu, że wystarczy ludziom dużo obiecać i dać. To po prostu przestaje działać. Do tego straszny błąd, bo wskazano, że ci mityczni bogacze zapłacą za Polski Ład – zwracał uwagę Ziemkiewicz w "Polska Do Rzeczy".

