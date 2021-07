Wotum nieufności wobec Czarnka i "Lex TVN". Rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu

Na stronie internetowej Sejmu opublikowano harmonogram prac 35. posiedzenia.

35 posiedzenie Sejmu RP

Pierwszego dnia, w środę 21 lipca, obrady rozpoczną się o godz. 10:00. Parlamentarzyści wysłuchają m.in. sprawozdania Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu, informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2020 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku.

Ponadto posłowie wysłuchają m.in. informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 roku, a także Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium.

Lex TVN?

W jednym z dalszych punktów programu znajduje się rozpatrzeniem wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra edukacji Przemysława Czarnka. Dyskusja i głosowanie w tej sprawie zaplanowane zostały na środę wieczór.

Nie jest pewne, czy w trakcie trzydniowego posiedzenia Sejmu, posłowie zajmą się projektem określanym jako „Lex TVN”, czyli nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji.

Rzecznik PiS Anita Czerwińska pytana we wtorek przez dziennikarzy w Sejmie, czy głosowanie nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, odpowiedziała twierdząco. – Na ten moment tak, takie są plany co do tej ustawy – powiedziała.

Senat wybierze RPO

Na 27. posiedzeniu Senatu, które odbędzie się w dniach 21-23 lipca, senatorowie podejmą decyzję w sprawie kandydatury Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich,

8 lipca przy szóstej próbie Sejm wreszcie osiągnął w tej sprawie porozumienie. "Za" kandydaturą prof. Marcina Wiącka, którego zgłosiła opozycja, a następnie poparł PiS, głosowało 380 posłów, przeciw było 3, a 43 wstrzymało się od głosu (w tym 40 posłów z klubu PiS).

Izba wyższa zajmie się również rozpatrzeniem kandydatury Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Senat rozpatrzy kilkanaście ustaw, m.in.: Ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, a także projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii energetycznych.

