Senat zdecydował. Marcin Wiącek nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Za powołaniem profesora Marcina Wiącka na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich opowiedziało się 93 senatorów. Nikt się nie sprzeciwił. 5 osób wstrzymało się od głosu. Byli to: Jan Maria Jackowski, Jarosław Rusiecki, Andrzej Pająk, Aleksander Pociej (KO) i Lidia Staroń.

– Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, jednocześnie traktuję to jako wielkie zobowiązanie. Moim credo przez najbliższe pięć lat będzie ochrona godności każdego człowieka, każdej osoby, która przyjdzie do biura Rzecznika Praw Obywatelskich – powiedział prof. Wiącek po ogłoszeniu decyzji senatorów.

Głosowanie w Senacie poprzedziła debata, podczas której kandydat odpowiadał na pytania senatorów.

Profesor Wiącek obejmie urząd Rzecznika po złożeniu ślubowania.

Gratulacje swojemu następcy złożył już Adam Bodnar. Zrobił to za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Gratulacje dla prof. Marcina Wiącka z okazji wyboru na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich (VIII kadencji). Życzę powodzenia w realizacji zaszczytnej misji służenia obywatelom i wszystkim innym osobom, których prawa i wolności mogą być naruszane" – napisał na Twitterze były RPO.

Długa droga do wyboru RPO

Wyboru następcy Adama Bodnara udało się dokonać dopiero za szóstym razem. Poprzednie próby zakończyły się niepowodzeniem. Kandydatka opozycji Zuzanna Rudzińska-Bluszcz dwukrotnie została odrzucona przez Zjednoczoną Prawicę. Z kolei dwaj kandydaci wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości nie uzyskali poparcia Senatu.

Ostatnim kandydatem była niezależna senator Lidia Staroń. Ona również nie uzyskała wymaganej zgody Senatu.

Prof. Marcin Wiącek był kandydatem popieranym zarówno przez Prawo i Sprawiedliwość, jak i opozycję. Sejm wybrał go na nowego RPO na początku lipca.

Kim jest Marcin Wiącek?

Dr hab. Marcin Wiącek od 2009 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W latach 2014–2018 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Od 2017 r. jest kierownikiem Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW.

Czytaj też:

Nowa rola Adama BodnaraCzytaj też:

Marcin Wiącek. Kandydat kompromisu