Karczewski: Pałac Saski do 2028 roku

W rozmowie w radiowej Jedynce Stanisław Karczewski zapowiedział, że Pałac Saski zostanie odbudowany do roku 2028. – Jest to miejsce wyjątkowe dla warszawiaków i Polaków, miejsce niezwykle istotne dla naszej dumy narodowej i historii. Pierzeja zachodnia placu Piłsudskiego to miejsce, w którym odbywały się niezwykłe uroczystości okresu międzywojennego, tam budowała się niepodległa Polska, polska państwowość – mówił.

Były marszałek Senatu wyraził też nadzieję, że do idei odbudowy Pałacu uda się niedługo przekonać nawet tych sceptycznie nastawionych. – Pałace Saski i Brühla, a także kamienice wzdłuż ul. Królewskiej to piękne budynki, które będą służyły pewnym instytucjom, bo tam ma się znaleźć Senat, a także Urząd Wojewody Mazowieckiego, ale przede wszystkim będzie to przestrzeń otwarta, atrakcyjna i bardzo ciekawa. Chcemy tam zorganizować "w pigułce" muzeum historii Polski, tak aby delegacje mogły w krótkim czasie zobaczyć, jak budowała się polska państwowość, jak wyglądała historia Polski – stwierdził.

Karczewski podkreślił, że odbudowany pałac ma przyciągać turystów i być miejscem dla polonijnych organizacji pozarządowych. Planowane jest także stworzenia miejsca poświęconego Fryderykowi Chopinowi, który mieszkał w Pałacu Saskim siedem lat.

Na pytania dotyczące kosztów budowy i krytyki z tym związanej, były marszałek odpowiedział, że nie rozumie stanowiska lewicy, która jest przeciwna odbudowie Pałacu. Karczewski podkreślił, że koszty odbudowy są faktycznie wysokie, gdyż trzeba wykonać wszystko w najwyższej jakości, jednak Polskę na to stać. – Jestem przekonany, że Polaków na to stać. Polskę było stać na odbudowę Starówki i Zamku Królewskiego, tym bardziej teraz Polskę stać na odbudowę Pałaców Saskiego, Brühla i kamienic – powiedział.

Senator PiS zdradził, co stanie się z Grobem Nieznanego Żołnierza. - Kolumnada Pałacu Saskiego zostanie odbudowana w pewnej odległości od Grobu Nieznanego Żołnierza, a Grób zostanie nienaruszony zarówno przez całą inwestycję, jak i później. Także dostęp do Grobu Nieznanego Żołnierza zostanie zachowany podczas całej inwestycji – wyjaśnił.

Pałac Saski został wybudowany w XVII wieku przez Jan Andrzeja Morsztyna. Przez krótki czas był królewską siedzibą dynastii Wettynów. Był wielokrotnie rozbudowywany. W dwudziestoleciu międzywojennym mieścił się w nim między innymi Sztab Generalny. W jego murach po raz pierwszy złamano szyfr niemieckiej maszyny szyfrującej, Enigma. Pałac Saski został zburzony przez Niemców po upadku Powstania Warszawskiego.