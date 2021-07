"UAM dla Polaków". Winnicki: Szokujący? A dla kogo ma być polski uniwersytet?

W tym tygodniu przy gmachu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w centrum Poznania pojawił się transparent z napisem "UAM dla Polaków". W tym samym czasie Młodzież Wszechpolska na Twitterze wyraziła oburzenie wynikami rekrutacji na poznańskim uniwersytecie.

"Liczba przyjętych cudzoziemców w porównaniu do polskich studentów jest niezwykle duża, co ogranicza możliwości dostania się na studia naszych rodaków. Maturzyści, którzy często marzyli, by kształcić się na Uniwersytecie, zostali pozbawieni miejsc poprzez cudzoziemców, zdających inne testy maturalne, wymagające innego poziomu wiedzy. Młodzi, ambitni ludzie zmuszani są do wyjazdu z miasta, by podjąć studia na wybranym przez siebie kierunku. Wielu z nich nie wróci już do Poznania" – podkreślono w oświadczeniu Młodzieży Wszechpolskiej.

"UAM uniwersytetem dla wszystkich"

Do sprawy odniosła się w środę rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska, która w liście opublikowanym na stronie uczelni podkreśliła, że "UAM jest i będzie uniwersytetem dla wszystkich".

"Chciałabym poinformować całą społeczność akademicką, że proces rekrutacji na UAM przebiega zgodnie z prawem, a zasady przyjęć cudzoziemców są transparentne i zostały ogłoszone na stronach UAM przed rozpoczęciem rekrutacji" – napisała w specjalnym liście. Rektor podkreśliła w liście, że "zwiększenie liczby kandydatów z zagranicy jest wynikiem wieloletnich starań o umiędzynarodowienie Uniwersytetu".

Winnicki: Szokujący?

Do sprawy odniósł się dziś na Twitterze Robert Winnicki z Konfederacji. Politykowi nie spodobało się, że w Polsat News na pasku podczas materiału o transparencie przy UAM napisano: "Szokujący transparent Młodzieży Wszechpolskiej w Poznaniu".

"Szokujący? Przepraszam, a dla kogo ma być polski uniwersytet opłacany z polskich pieniędzy?" – napisał oburzony polityk.

"1. Przywrócić egzaminy na studia.

2. Przywrócić uniwersytetom zadanie kształcenia elit zamiast „produkcji magistrów”.

To będzie dla środowiska akademickiego bolesne ale jest konieczne" – dodał.

