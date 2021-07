"Poważne nieprawidłowości". Polska przegrywa przed ETPC ws. Izby Dyscyplinarnej

Adwokat Joanna Reczkowicz wystąpiła do ETPC przeciwko w Polsce w związku z decyzją Izby Dyscyplinarnej SN. Reczkowicz została zawieszona na okres 3 lat z powodu "incydentów" w czasie reprezentowania jednego z klientów. Adwokat odwołała się od tej decyzji, ale ID oddaliła sprawę.

W związku z tym Reczkowicz złożyła skargę do ETPC powołując się na prawo do bezstronnego sądu i rzetelnego procesu. Jej zdaniem Krajowa Rada Sądownicza oraz Izba Dyscyplinarna SN nie są organami niezależnymi. Co więcej, procedura powołania przez KRS sędziów Sądu Najwyższego miała odbyć się niezgodnie z prawem.

Wyrok ETPC

W czwartek ETPC wydał wyrok w tej sprawie. Sędziowie uznali, że Polska naruszyła prawo do sprawiedliwego procesu i bezstronnego sądu.

"Na procedurę powoływania sędziów nadmiernie wpłynęła władza ustawodawcza i wykonawcza. Stanowiło to fundamentalną nieprawidłowość, niekorzystnie wpłynęło na cały proces i naruszyło legitymację Izby Dyscyplinarnej Sąd Najwyższego, która rozpoznawała sprawę skarżącej. Nowo utworzona izba w Sądzie Najwyższym narusza europejską konwencję o ochronie praw człowieka" – ocenił Trybunał.

"Reczkowicz przeciwko Polsce, wyrok: Poważne nieprawidłowości w powoływaniu sędziów do nowo utworzonej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego po reformie legislacyjnej: naruszenie" – napisano na profilu ETPC na Twitterze.

Reczkowicz ma otrzymać odszkodowanie w wysokości 15 tys. euro.

Kolejny wyrok

Czwartkowa decyzja ETPC to kolejna przegrana Polski przed tym trybunałem. Pod koniec czerwca sędziowie orzekli, że Polska naruszyła artykuł 6. Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka.

Rozpatrywana przez ETPC kwestia dotyczyła sprawy sędziów Aliny Bojary i Mariusza Brody, którzy w 2017 roku zostali odwołani przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę z funkcji wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach. Decyzja została wydana na mocy nowelizacji ustawy o sądach powszechnych. Zgodnie z nowym prawem sędziowie nie mieli możliwości odwołać się od decyzji Ziobry.

