Sejmowa komisja wzywa Kaczyńskiego. Chodzi o polskie bezpieczeństwo

Wniosek o wezwanie wicepremiera na komisję złożył jej wiceprzewodniczący. Czesław Mroczek z PO chce, aby szef komitetu ds. bezpieczeństwa odpowiedział na pytania posłów o plany dozbrojenia polskiej armii.

– Myślę, że nie ma w tej chwili ważniejszego tematu z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej niż to, co powiedział prezes PiS podczas wizyty w 1. Brygadzie Pancernej w Wesołej – powiedział Mroczek uzasadniając swój wniosek.

Modernizacja polskiej armii

Mroczek wskazał, że informacje przekazane przez Kaczyńskiego podczas konferencji prasowej dotyczące zakupu amerykańskich czołgów Abrams, są powodem ciekawości posłów z sejmowej Komisji Obrony.

–Wicepremier stwierdził, że zakup 250 czołgów Abrams za kwotę ponad 23 mld zł, jest czymś w rodzaju programu pilotażowego do zamierzeń, nad którymi pracuje rząd. Zapowiedział on wielki program rozbudowy i wzmocnienia sił zbrojnych. Czy jest zatem jakiś ważniejszy temat, niż to nad czym teraz pracuje rząd, o czym my w ogóle nie mamy pojęcia? – powiedział.

Polityk wskazał, że zakup czołgów może być nielegalny, jeśli MON nie zasięgnie opinii sejmowej Komisji Obrony.

Zakup czołgów

W połowie lipca podczas wspólnej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak, szef MON poinformowali o planach zakupu amerykańskich czołgów M1A2 ABRAMS SEPv3.

– Nasza armia, w krótkim czasie wzbogaci się o nowoczesne czołgi Abrams. To nowa jakość jeżeli chodzi o uzbrojenie wojsk lądowych. Będą to 4 bataliony. To duża siła – powiedział Jarosław Kaczyński, przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

– Zamawiamy najnowocześniejsze czołgi w wersji najlepiej wyposażonej. Zostały one sprawdzone w boju. Wojsko Polskie będzie wyposażone w czołgi od przyszłego roku, przez co wzmacniamy zdolności obronne Polski – przekazał Mariusz Błaszczak.

Według polityków, nowe czołgi mają zostać dostarczone w przyszłym roku.

Czytaj też:

Kaczyński powierzył nowe zadanie Morawieckiemu. "Decyzja zapadła"Czytaj też:

Kaczyński odwleka operację. "Bez niego to wszystko może runąć"