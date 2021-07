Śmiszek: Nie wierzę, że Donald Tusk puszcza oko do nacjonalistów i antyszczepionkowców

Zdaniem polityka połowa kadencji to naturalny moment na wewnątrzpartyjne porządki. Z tego powodu nie należy się niepokoić tym, co dzieje się teraz na Lewicy. – To jest normalna, zwykła walka o władzę. To jest naturalne– zapewnił.

– 9 października Lewica będzie miała wielkie święto programowe, święto zjednoczeniowe, będziemy wybierać nowe władze, no i powoli ujawniają się ambicje. Ktoś chce zostać przewodniczącym, kto chce zostać wiceprzewodniczących – wyjaśnił gość Radia Wrocław.

"Podział Lewicy to koniec Lewicy"

Zdaniem Krzysztofa Śmieszka, jedynym korzystnym scenariuszem dla jego formacji to rozwiązanie bieżących konfliktów. –Zapewniam, że sprawy zostaną poukładane. Nie mogę sobie wyobrazić niczego gorszego niż podzielona Lewica. Podzielona Lewica to jest zwycięstwo PiS-u – ostrzegał.

Polityk dodał, że każdy będzie mógł ubiegać się o przewodnictwo w partii podczas kongresu 9 października. – Każdy może zaprezentować swój ogon, pokazać że jest najładniejszy i wtedy możemy na niego głosować – stwierdził.

Tusk z Konfederacją? "To nie może być prawda!"

Wiceprzewodniczący Lewicy wątpi w ostatnie doniesienia prasowe o rzekomym układaniu się Donalda Tuska z Konfederacją. Według niego nowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej planuje budowę bloku bardziej centrowego.

– Przerażają mnie słowa, wprawdzie nie Donalda Tuska, ale doniesień prasowych, że puszcza także oko do Konfederacji. No dla mnie jest to chyba jednak kaczka dziennikarska, bo nie może to być prawdą, żeby Donald Tusk puszczał oko do nacjonalistów i antyszczepionkowców – skwitował.

Polityk podkreślił też, że szanuje decyzje partnerów z opozycji, o ile oni również będą szanować postanowienie Lewicy o pójściu własną polityczną drogą.

