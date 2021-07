Senat przyjął ustawę o zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego

Pod koniec czerwca Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nowymi przepisami po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania.

Dziś przepisy przyjął Senat. 98 senatorów opowiedziało się za nowelizacją, nikt nie był przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Poprawki dotyczą przedłużenia vacatio legis z 30 dni na 3 miesiące oraz umożliwienia prowadzenia postępowań już wszczętych i stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Nowelizacja, to wynik konieczności dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed sześciu lat. W maju 2015 r. TK orzekł, że przepis Kpa w obecnym brzmieniu jest niekonstytucyjny.

Spór o roszczenia

Nowelizacja polskiej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego pogłębiła pretensje Izraela ws. roszczeń majątkowych wobec Polski. Tuż po czerwcowej decyzji Sejmu w mediach społecznościowych ambasady Izraela pojawił się komunikat.

"Procedowana obecnie zmiana ustawy w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego, lub ubieganie się o rekompensatę za nie, ocalonym z Zagłady i ich potomkom oraz społeczności żydowskiej, dla których Polska przez stulecia była domem. To niepojęte" – napisano.

"To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami. Z powagą podchodzimy do próby uniemożliwienia zwrotu prawowitym właścicielom mienia zagrabionego w Europie Żydom przez nazistów i ich kolaborantów. Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie" – podkreśla ambasada Izraela.

Premier Morawiecki zapowiedział, że Polska nie będzie realizować roszczeń majątkowych. – Ja mogę tylko powiedzieć, że tak długo jak ja będę premierem, to Polska na pewno nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie. Ani złotówki, ani euro, ani dolara – mówił szef polskiego rządu podczas konferencji prasowej.

Czytaj też:

Miller: Nie kibicuję polskiemu rządowi w sporze z IzraelemCzytaj też:

Bezprawne roszczenia. Winnicki: Musimy rozważyć zamrożenie lub zerwanie stosunków