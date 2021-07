„Do Rzeczy” nr 30: Unijczycy polskiego pochodzenia. Politycy, dla których Bruksela jest ważniejsza niż Warszawa

– Prawdziwym dramatem polskiej polityki jest to, że funkcjonują w niej osoby, które czują się bardziej związane z abstrakcyjną Unią Europejską niż realnym państwem polskim – przekonuje Jan Fiedorczuk w artykule „Unijczycy polskiego pochodzenia”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Donald Tusk swój powrót do polskiej polityki zaczął od próby rozbrojenia niewygodnych dla siebie tematów. To, czy będzie w tym wiarygodny i skuteczny, może być decydujące dla jego dalszych politycznych planów – zauważa Kamila Baranowska w tekście „Słabe punkty Tuska”.

– Osiemdziesiąt lat temu światło dzienne ujrzała „Kariera Nikodema Dyzmy” – arcydzieło ironii, które mąci dobre samopoczucie skuteczniej niż wydumane, antypatriotyczne pamflety spod znaku Gombrowicza i Mrożka – pisze Wiesław Chełminiak w artykule „Bohater naszych czasów”.

– Papież Franciszek radykalnie ograniczył możliwość odprawiania Mszy Świętej w rycie sprzed posoborowych zmian. Tradycji i jedności Kościoła została zadana bolesna rana. Co najciekawsze, to, co święte dla poprzednich pokoleń oraz tysięcy współczesnych, chce się wymazać właśnie w imię jedności – pisze Krystian Kratiuk w tekście „Kościelne cancel culture”.

– Wycofywanie się USA z Afganistanu zachęciło talibów do udanej ofensywy i choć ich sukcesy są imponujące, to przyszłość tego kraju nie jest przesądzona. Na zajętych terenach talibowie wprowadzają już swoje barbarzyńskie porządki. Jednocześnie jednak przekonują, że nie będą stanowić terrorystycznego zagrożenia dla innych państw – tłumaczy Witold Repetowicz w artykule „To nie koniec wojny w Afganistanie”.

– Niemcy zmagają się z politycznymi i gospodarczymi skutkami nagłej powodzi. Odbudowa zniszczonych dróg, mostów, torów kolejowych, linii elektrycznych i masztów telefonii komórkowej zajmie wiele lat i będzie kosztowała co najmniej 6 mld euro – zauważa Jacek Przybylski w tekście „Niemcy jak Trzeci Świat”.

– W innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej zwykle prowadzenie firmy lub jednoosobowej działalności gospodarczej jest tańsze niż w Polsce. Jednak są one atrakcyjniejsze dla przedsiębiorców głównie dlatego, że ci po prostu nie są tam nękani przez urzędników – pisze Tomasz Cukiernik w artykule „Ile kosztuje prowadzenie firmy?”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również dwugłos populizm czy roztropność – jak walczyć z drogowymi piratami.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 26 lipca 2021 roku.