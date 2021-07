Dziennikarz otrzymuje groźby. "Piszą, że będę wisiał za moją zbrodnię"

W niedzielę po południu w jednym z punktów szczepień w Grodzisku Mazowieckim doszło do awantury pomiędzy grupą osób, która chciała wejść do placówki, a jej pracownikami. Musiała interweniować policja, zatrzymała dwie osoby.

Zajścia w Grodzisku skomentował dr Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy prowadzący m.in. program "Sonda" w TVP. Wyjaśnił, że od początku pandemii pisze o niej artykuły i robi filmy, za co spotyka go ogromna fala nienawiści.

Rożek: Nie ma dnia, żebym nie był wyzywany

"Dostaję groźby, nie ma dnia żebym nie był wyzywany, obrażana jest przy okazji także moja rodzina. Ktoś mi pisze, że jak mnie spotka na ulicy to wbije mi igłę w oko, kto inny, że będę wisiał za moją zbrodnię" – czytamy w poście, który Rożek opublikował na swoim profilu na Facebooku.

"Od dawna piszę, że antyszczepionkowcy (nie mylić z tymi, którzy mają wątpliwości i pytania nt. szczepień) to środowisko ekstremalne, to towarzystwo, którego przedstawiciele są nie tylko wulgarni, ale także grożą i zastraszają ludzi piszących o pandemii. Do niedawna takie wpisy wywoływały śmiech i były okazją do żartów. Mnie od kilku miesięcy do śmiechu nie jest" – napisał dziennikarz.

Dodał, że atak na punkt szczepień w Grodzku Mazowieckim go nie dziwi. "Jest naturalną konsekwencją procesów, które widzę od ponad roku. Bardzo chciałbym się mylić, że obawiam się jednak, że to dopiero początek" – stwierdził Rożek.

"Polskie Żółte Kamizelki". Kim są?

Z nagrań, które opublikowano na Twitterze po zajściach w Grodzisku wynika, że na teren punktu chciały wejść osoby z logiem organizacji "Polskie Żółte Kamizelki" i wtedy zostały powstrzymywane przez personel placówki. Na nagraniach słychać wulgarne krzyki. "Polskie Żółte Kamizelki" to organizacja, która przedstawia się jako grupa ludzi walczących o wolność i stawiających "opór bezprawiu rządu i policji". Na profilach w mediach społecznościowych publikuje m.in. informacje zniechęcające do szczepień przeciw COVID-19.

