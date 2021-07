Incydent na konferencji Niedzielskiego z udziałem antyszczepionkowców

Gmina Jeżowe ma jeden z najniższych wskaźników wyszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 w Polsce. To tam w poniedziałek minister zdrowia przekonywał do przyjęcia szczepionki. Wystąpienie Niedzielskiego głośno zakłócała grupa antyszczepionkowców zarzucając mu kłamstwa oraz odpowiedzialność za śmierć ludzi z powodu powikłań po preparatach przeciwko COVID-19. Wśród nich był poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Niedzielski: Zapamiętajmy tę datę

– Szanowni państwo wczoraj była bardzo ważna data. Zapamiętajcie datę 25 lipca, jako datę, kiedy po raz pierwszy te wirtualne hejty ze strony antyszczepionkowców przerodziły się w autentyczną fizyczną agresję – powiedział Niedzielski odnosząc się do niedzielnego incydentu w Grodzisku Mazowieckim, gdzie grupa ludzi próbowała wtargnąć do punktu szczepień.

– Niestety musimy się liczyć z tym że te zjawiska narastają, ale pamiętajcie, że to nas jest zdecydowanie więcej, nie dajmy się zakrzyczeć nielicznej grupie antyszczepionkowców i naprawdę szczepmy się – apelował.

Słowa ministra próbowali zagłuszyć zebrani na konferencji antyszczepionkowcy.

– To jest bardzo trudny dzień, bowiem towarzyszy nam ruch antyszczepionkowy, który stara się zaburzyć nasze dzisiejsze spotkanie – powiedział Niedzielski.

Minister zdrowia przekonywał, że zagrożenie IV falą koronawirusa jest realne oraz, że "szczepienia są dla nas jedynym ratunkiem".

Szczepienia w Polsce

W Polsce w pełni zaszczepionych jest prawie 17 mln osób. Od końca grudnia ubiegłego roku, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19, wykonano niemal 33,8 mln szczepień - wynika z najnowszych danych rządowych.

Z zestawienia opublikowanego w niedzielę na stronach rządowych wynika, że dotąd w Polsce wykonano 33 770 147 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli zaszczepionych preparatem J&J lub dwoma dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 16 986 230 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 27 724.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 40 832 480 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek. Zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 617 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

