"Poderżnę ci ten głupi łeb. Zadźgam cię jak Adamowicza". Ktoś grozi prezydentom miast

"Sutryk zginiesz ŻYD ZIE... Zadźgam cię jak Adamowicza... Poderżnę ci ten głupi łeb... Długo nie pożyjesz. Pożegnaj się z rodziną. Zabiję cię na dniach. I tak nie mam nic do stracenia. Zginiesz k... za to co mi zrobiłeś" – brzmi treść wiadomości, którą otrzymał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk na służbową skrzynkę mailową. Maila opublikował w swoich mediach społecznościowych.

Wiadomość została wysłana skrzyknę kancelarii prezydenta 23 lipca wieczorem z adresu zaczynającego się od "smierc.zydom.wbreslau".

"Kocham pracę dla swojego miasta. W roli samorządowca występuje już 15 lat. To naprawdę wielki zaszczyt móc pracować dla Wrocławia. Dziękuje Wam za codzienne wsparcie, spotkania i dobre rozmowy" – skomentował we wpisie na Twitterze prezydent Wrocławia.

"Niestety zdarzają się czasem źli ludzie. I taka zła osoba jest autorem maila, który poniżej. Myślę, że to także efekt głębokich podziałów w kraju i atmosfery politycznej" – dodawał w kolejnym wpisie.

Nie tylko Sutryk

"Na co dzień nie szukamy tego, co łączy, a eksponujemy to, co dzieli. Tak, czy owak nie ma miejsca na mowę nienawiści oraz groźby karalne. Nikt mnie takim zachowaniem nie wystraszy, a wspólnie powinniśmy takie zachowania eliminować z przestrzeni naszego życia" – podkreślił na Twitterze Sutryk.

"Tym razem jak widzicie: nie pedał, a Żyd… Ciekawe… Podobne wiadomości trafiły do moich przyjaciół koleżanek i kolegów samorządowców m. in. Oli Dulkiewicz Prezydent Gdańska i Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Białegostoku. Smutne to…" – dodał.

Zabójstwo Adamowicza

Przypomnijmy, że Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem 13 stycznia 2019 roku podczas swojego wystąpienia na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Lekarzom niestety nie udało się go uratować. Prezydent Gdańska zmarł następnego dnia w szpitalu. Sprawcą ataku był Stefan W.

