Müller: Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to rozważamy obowiązek

W środę rano rzecznik rządu zaprzeczył, że istnieją plany wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19. Jak zaznaczył, trzeba szukać rozwiązań pozytywnych w postaci zachęcania do szczepień. Stanowisko to potwierdził podczas konferencji prasowej. Zaznaczył jednak, że temat ten pojawia się w kręgach rządowych.

– Jeżeli chodzi o obowiązkowe szczepienia dla medyków, to spośród krajów Unii Europejskiej tylko kilka wprowadziło takie rozwiązanie. My faktycznie to rozwiązanie, teraz mówię o służbie zdrowia, poważnie rozważamy. Natomiast w zakresie pozostałych grup społecznych to jest jeden z tematów, który się pojawia – mówił polityk na konferencji prasowej.

Rzecznik prasowy rządu odniósł się również do kwestii ewentualnej segregacji szczepionkowej w tzw. modelu francuskim.

– Możemy się spodziewać, że jeżeli czwarta fala pojawiłaby się jesienią, co niestety jest prawdopodobne, to że limity będą w jakiś sposób modyfikowane, co oznacza, że osoby, które są zaszczepione de facto będą miały łatwiejszą możliwość korzystania z pewnych usług, miejsc, ponieważ te limity osób niezaczepionych będą stosunkowo niskie i siłą rzeczy będzie opłacało się w sensie dosłowny skorzystać ze szczepionki – mówił Piotr Müller.

Ostateczne decyzje w sprawie ewentualnych zmian w programie szczepień i obostrzeń mają zapaść w przyszłym tygodniu.

Segregacja w modelu francuskim?

We Francji w reakcji na forsowanie przez władzę przepisów wprowadzających segregację sanitarną i przymus szczepień dla niektórych zawodów wybuchły masowe manifestacje. Protestują również zaszczepieni, ponieważ w opinii wielu z nich, zagrożony jest porządek prawny państwa. Tymczasem w Polsce pomysły segregacji szczepionkowej zgłasza wicepremier rządu Jarosław Gowin.

– Jestem kategorycznym zwolennikiem rozwiązań francuskich – stwierdził Gowin. – Osoby, które nie szczepią się, zagrażają milionom Polaków i polskim przedsiębiorstwom. Natomiast nie mogę zapewnić, że za np. dwa miesiące, wejście do restauracji, kin i teatrów będzie tylko dla zaszczepionych, gdyż taka decyzja musiałby być podjęta przez cały obóz rządzący – dodał.

Stop segregacji sanitarnej – Projekt Konfederacji

Projekt ustawy „Stop segregacji sanitarnej” próbuje z kolei forsować w parlamencie Konfederacja.

Politycy Konfederacji zaprezentowali 26 czerwca projekt ustawy "Stop Segregacji Sanitarnej". Regulacja zakłada m.in. zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Projekt odpowiada na niedopuszczalną, ale niestety coraz bardziej widoczną w Polsce dyskryminację osób, które nie zaszczepiły się przeciwko COVID-19 – argumentowali w Sejmie politycy Konfederacji: Artur Dziambor, Grzegorz Braun, Michał Wawer i Witold Stoch.

– To ustawa, którą zapowiadaliśmy wielokrotnie. Nie pozwala ona na segregację sanitarną obywateli. Ustawa, która zablokuje wszelkie zakusy rządzących do tego, żeby jakkolwiek tworzyć kategorie obywateli – mówił podczas konferencji poseł Artur Dziambor. – Składamy ustawę i zbieramy podpisy wśród posłów. Mamy nadzieję, że szybko zbierzemy podpisy. Wiemy, że posłów, którzy nie są zwolennikami segregacji sanitarnej jest wielu również w innych klubach – dodał polityk.

Poseł Grzegorz Braun podkreślił, że nie jest to ustawa antyszczepionkowa. – To jest ustawa, która wykłada kilka oczywistych oczywistości. W preambule przywołujemy artykuły Konstytucji. Po co zatem przekładamy ten projekt, skoro wszystko powinno wynikać z ustawy zasadniczej? Dlatego, że nic z tego w praktyce nie wynika. Ci, którzy potrafili miesiącami gardłować, wznosząc hasło „Konstytucja”, tak jakby ono mówiło samo za siebie, w ciągu ostatniego roku stworzyli wspólnie z aktualnym rządem zjednoczony front covidowy – mówił polityk

Politycy Konfederacji przedstawili założenia ustawy i wskazali 10 przepisów Konstytucji RP, a także 4 przepisy aktów prawa unijnego, które w ich ocenie są łamane poprzez segregację sanitarną.

