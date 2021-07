Kto mógłby kupić TVN? "Raczej nie będzie to Orlen"

"Wprawdzie za kompromisowym rozwiązaniem wciąż lobbuje przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale Nowogrodzka na razie wybiera wariant konfrontacji z USA" – pisze Kamil Dziubka.

Jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość zamierza przeprowadzić głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy medialnej już 11 sierpnia. "Jedziemy do końca" – takie głosy mają dobiegać z obozu partii Jarosława Kaczyńskiego.

We wtorek sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawiony przez posła PiS Marka Suskiego. Propozycja poprawki zagłoszonej przez Porozumienie została zignorowana. Partia Jarosława Gowina deklaruje, że nie poprze ustawy w obecnym kształcie i postuluje dopuszczenie inwestorów z państw OECD do rynku medialnego w Polsce.

Spekulacje o kupcu

"Onet" powołuje się na swoich rozmówców związanych z obozem władzy, którzy wskazują chętnych na przejęcie TVN. – Orlen raczej już nie będzie kupował mediów. Ale może PKO BP przez pośredników? Oni mają odpowiedni kapitał i mogą to szybko przeprowadzić– twierdzi źródło portalu.

Sytuację komplikuje konieczność znalezienia poparcia dla projektu PiS wśród części opozycji. Z pomocą rządzącym mieliby przyjść posłowie Kukiz'15, którzy warunkują swoje poparcie uwzględnieniem przez Prawo i Sprawiedliwość ich poprawki, która blokowałaby możliwość zakupu stacji telewizyjnej przez spółkę skarbu państwa.

Pozostali opozycjoniści alarmują, że proponowane przez Kukiza zapisy nie są wystarczające, by zapobiec takiemu obrotowi sprawy. –Wystarczy, że jakaś spółka powoła spółkę córkę, ta spółkę wnuczkę i zrobią, co chcą. UOKiK, który działa na polityczne zamówienie, na pewno to klepnie. Jeśli PiS się na coś zgadza, to nie dlatego, że ma dobrą wolę, tylko dlatego, że wie, iż i tak będzie mógł zrealizować swój pomysł – cytuje Onet "ważnego posła opozycji".

Wiadomo również, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje przekonać do poparcia swojego projektu przynajmniej część polityków Konfederacji związanych ze skrzydłem narodowym. Wciąż nie ma pewności, jaką decyzję ostatecznie podejmą.

Czytaj też:

"Nie wszystkie stacje muszą nadawać wspólnym głosem". Celebryci w obronie TVNCzytaj też:

Nowy plan Kaczyńskiego ws. TVN. "Wniosek już przygotowany"